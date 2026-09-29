34일째 ‘오늘도 비’… 日 도쿄 연속 강우 신기록

29일 일본 도쿄 도심에 비가 내리면서 역대 최장 기간 강우 기록을 경신했다.

일본 기상청에 따르면 도쿄 지요다구에 있는 도쿄 기준점 관측 결과 지난달 27일부터 이날까지 아주 적은 비가 내린 날을 포함해 강우가 하루도 빠짐 없이 관측됐다.

26호 태풍 수리개 예상 경로. 한국 기상청 홈페이지 캡처

이는 1886년 통계 작성 이래 최장 기간이었던 2019년 6월27일∼7월29일 33일간을 하루 넘어선 역대 최장 기간 연속 강우 기록이다.

2019년 당시는 여름 장마 기간이었지만, 이번에는 가을비 전선이 서일본에서 동일본 태평양 연안 지역을 따라 정체된 영향으로 장기간 비를 뿌리는 것으로 분석된다. 따뜻하고 습한 공기가 전선으로 반복해서 유입된 데다 24호, 25호, 26호 태풍이 연이어 혼슈로 접근하면서 강수량이 증가했다.

도쿄 등 간토 지방에서는 30일에도 가을비 전선 등의 영향으로 비가 내릴 것으로 예보돼 최장 강우 기록을 더 늘릴 것으로 보인다. 일본 기상청은 여름 장마철에는 비가 이어지는 날이 비교적 많지만, 여름에서 가을로 넘어가는 시기에는 드문 일이라고 설명했다.

장기간 비가 이어지면서 도쿄 도심의 9월 강수량(1일∼27일)은 621.5㎜를 기록했다. 평년의 3배가량에 달하는 수치로 1958년에 기록한 9월 월간 최대 강수량 670.9㎜에 근접하고 있다.

반대로 9월1일부터 27일까지의 일조 시간은 45.8시간으로 평년의 40% 수준에 그쳤다. 역대 두 번째로 적은 수준이다. 이 같은 기상 상황은 요코하마시 등 간토 지방 각지에서 동일하게 나타나고 있다.



도쿄 지역에는 지난주 25호 태풍 두쥐안이 큰비를 뿌리며 지나간 데 이어 26호 태풍 수리개가 접근하고 있다.

수리개는 이날 오전 6시 기준 일본 남쪽 해상을 동북동 방향으로 이동 중이다. 중심 기압은 985헥토파스칼, 중심 부근의 최대 풍속은 초속 30m이다.

수리개는 다음달 1일쯤 이즈제도 인근 해역을 통과한 뒤 2일쯤 일본 동쪽으로 빠져나갈 것으로 일본 기상청은 내다봤다. 다만 혼슈에 주는 직접적인 영향은 적을 것으로 관측됐다.

다음달 1일 이후에는 가을비 전선의 정체가 해소돼 간토 지역에서도 햇볕이 드는 날이 늘어날 것으로 예보됐다. 현지 매체들은 “오랜만에 빨래를 안심하고 밖에 널 수 있는 기회가 늘어질 것”이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지