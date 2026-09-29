李 “개혁 성공하려면 많은 국민 이해·동참 필요…사회 전반 ‘불가역적 개혁’ 소명 완수하겠다”

이재명 대통령은 29일 “개혁이 성공하려면 보다 많은 국민들의 이해와 동참이 필요하다”며 “개혁은 고통을 수반하기 때문에 세심하게, 가급적 조용하게 기득의 권리를 양보해야 하는 그런 분들의 아픔을 위무해가며 실용적·효율적으로 생활 개혁을 해 나가야 한다”고 말했다.

이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 모두발언에서 “국민의 집단 지성이 함께해야 개혁의 방향성이 더욱 분명해지고, 또 개혁의 힘도 그만큼 오래 지속될 수 있다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 세심한 접근을 강조하면서도 “저항이 크다는 이유로, 반발이 크다는 이유로 개혁을 결코 멈출 수는 없다”며 개혁을 꾸준히 이어가겠다는 입장은 재확인했다. 이 대통령은 “국민의 더 나은 삶을 만들기 위해 잘못된 시스템, 제도 관행들을 개선하는 개혁도 중단 없이 이어가야 한다”며 “개혁은 우리 사회 곳곳에 자리한 기득권과 비정상, 불합리를 바로잡아 모두가 공평한 기회를 누리는 공정하고 합리적인 세상을 만드는 것”이라고 했다. 이어 “소수의 힘센 이들에게 유리하게 설계된 제도 관행 문화를 모두 바꾸는 일이기 때문에 개혁은 혁명보다도 어렵다고 한다”며 “하지만 고치기 어렵다고 병을 외면하면 더 큰 일이 벌어진다”고 역설했다.

이 대통령은 “국민의 삶을 바꾸고 나라의 미래를 밝히는 개혁은 우리 정부의 정체성이자 존재 이유”라고 짚었다. 그러면서 “아무리 어렵고 힘들더라도 사회 전반에 불가역적 개혁이라는 우리 주권자들께서 부여한 소명을 꼭 완수하겠다”며 “말이 아니라 행동으로 국민께 평가받고 결과로 책임질 것이다. 국민 주권 정부의 민생 개혁 통합의 길에 우리 국민 여러분도 함께해 주실 것으로 믿는다”고 했다.

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