"교통카드도 배달"… 배민B마트서 '티머니' 10월 1일부터 판매

티머니 교통카드를 배달의민족 퀵커머스 서비스를 통해 집에서 바로 받아볼 수 있게 된다.

배달의민족 운영사 우아한형제들은 퀵커머스 서비스인 배민B마트에서 오는 10월 1일부터 티머니 교통카드를 판매한다고 29일 밝혔다.

배달의민족 운영사 우아한형제들은 퀵커머스 서비스인 배민B마트에서 오는 10월 1일부터 티머니 교통카드를 판매한다.

티머니가 공식 자사몰이 아닌 외부 온라인 채널과 제휴해 교통카드를 판매하는 것은 이번이 처음이다.

배민B마트에서 판매하는 티머니 상품은 총 8종이다. ‘모두의카드(K-패스)’ 2종을 비롯해 카카오프렌즈 지식재산권(IP) 협업 교통카드 2종, 산리오 IP 협업 실리콘 키링 3종, 봉제 키링 1종 등으로 구성됐다.

기존 카드 형태의 상품뿐 아니라 헬로키티 등 산리오 캐릭터즈와 카카오프렌즈 등 인기 캐릭터 IP를 활용한 협업 상품도 포함됐다.

이번 제휴로 그동안 주로 오프라인 매장에서 구매하던 교통카드를 배민B마트를 통해 주문하고 퀵커머스로 받아볼 수 있게 됐다.

배민 관계자는 “그동안 주로 오프라인에서 구매하던 교통카드를 이제는 집에서도 쉽고 빠르게 받아볼 수 있도록 이번 서비스를 준비했다”며 “앞으로도 퀵커머스 상품 영역을 계속 넓혀 고객 경험과 편의성을 높여 나가겠다”고 말했다.

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