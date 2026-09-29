부산시장 비서실, 시의회 감시받는다… 운영위 소관에 명시

부산시의회가 부산시장 비서실을 운영위원회 소관으로 명시해 시정에 대한 견제와 감시를 강화한다. 부산시 조직개편에 따라 신설·조정된 행정기구의 소관 상임위원회도 전면 정비한다.

부산시의회 운영위원회는 29일 제340회 임시회 회의를 열고 이 같은 내용을 담은 ‘부산시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영에 관한 조례 일부개정조례안’을 위원회안으로 채택했다고 밝혔다.

부산시의회 상임위원회 소관 조정(안). 부산시의회 제공

이번 개정안의 핵심은 시장 비서실을 운영위원회 소관에 명시한 것이다. 이를 통해 비서실 업무에 대한 의회의 감독 권한을 명확히 하고, 행정사무감사 등 체계적인 견제·감시 기반을 마련한다는 취지다.

부산시 조직개편에 따른 상임위원회별 소관도 조정했다. 신설된 인구청년정책국과 시민경제국, 농업기술센터는 기획재경위원회가 맡고, 시민생활국과 해양수도전략실, 부산도시공사는 해양도시안전위원회 소관으로 정했다. 또 건설본부는 건설교통위원회로 이관한다.

김재운 운영위원장은 “이번 개정안은 조직개편에 따른 상임위원회별 소관을 정비하는 동시에 시장 비서실 업무에 대한 의회의 책임 있는 견제 기반을 분명히 하는데 의미가 있다”며 “시민의 눈높이에서 시정을 꼼꼼히 점검하고 내실 있는 의회 운영으로 시민에게 신뢰받는 의회를 만들겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지