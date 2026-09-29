술로 장내 면역항체 늘면 간까지 공격…‘장-간 IgA 면역축’ 규명

장을 지키는 면역글로불린A(IgA) 항체가 과도한 음주를 할 경우 간으로 이동해 염증을 키운다는 연구 결과가 나왔다.

알코올 연관 간질환에서 증가하는 면역항체 ‘면역글로불린A(IgA)’가 장에서 간으로 이동해 간의 면역세포를 자극하고 염증과 간세포 손상을 일으킬 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

기존에 알려진 ‘장-간 축’에 장내 미생물뿐 아니라 장에서 만들어지는 면역항체도 관여할 수 있다는 새로운 기전이 제시됐다.

가톨릭대학교 서울성모병원은 소화기내과 성필수 교수 연구팀이 알코올 연관 간질환에서 나타나는 IgA 증가와 간 손상의 연관성을 분석해 이 같은 결과를 확인했다고 28일 밝혔다.

IgA는 장과 호흡기 등 외부 환경과 맞닿은 점막에서 세균과 바이러스의 침입을 막는 항체다. 특히 장에서는 수많은 장내 미생물이 체내로 침투하지 못하도록 방어하는 역할을 한다.

그동안 알코올 연관 간질환 환자에서 혈중 IgA 수치가 높아지는 현상이 관찰됐지만, IgA가 왜 증가하는지와 간 손상에 직접적으로 관여하는지는 명확하게 밝혀지지 않았다.

연구팀은 환자의 혈액과 간 조직을 분석하는 한편 동물실험과 공간전사체 분석, 사람 면역세포 실험 등을 종합해 IgA와 간 손상의 관계를 살폈다.

그 결과 혈중 IgA 수치가 높을수록 간 조직에 IgA가 많이 축적되는 것으로 나타났다. 특히 간의 단핵구와 대식세포에 IgA가 결합한 모습이 확인됐다.

음주로 장 장벽에 변화가 생기고 장에서 생성된 IgA가 간으로 이동하면, 간 대식세포의 염증반응이 활성화돼 간손상으로 이어질 수 있음을 나타낸다. 서울성모병원

연구팀은 음주로 장 장벽에 변화가 생기면서 장에서 생성된 IgA가 간으로 이동하고, 이 IgA가 간 대식세포를 자극해 염증반응을 활성화할 가능성이 있는 것으로 분석했다.

알코올을 투여한 동물모델에서도 혈중 IgA 증가와 IgA가 결합한 간 대식세포가 관찰됐으며, 염증반응에 관여하는 인터루킨-1베타(IL-1β) 발현과 간 손상도 함께 증가했다.

반대로 면역세포 이동을 조절하는 약물인 FTY720을 투여하자 혈중 IgA와 IgA가 결합한 간 대식세포가 감소했고, 간 손상도 줄어드는 것으로 나타났다.

연구팀은 이번 결과가 기존 장-간 축 연구에서 주로 다뤄진 장내 미생물과 장 장벽을 넘어, 장에서 생성되는 면역항체가 간의 염증반응을 조절할 수 있다는 새로운 관점을 제시한다고 설명했다.

성필수 교수는 “알코올 연관 간질환은 세계적으로 중요한 질환이지만, 질환을 직접적으로 억제하는 치료법은 여전히 제한적”이라며 “앞으로 IgA가 간의 특정 면역세포와 만나 염증을 증폭시키는 과정을 더 정밀하게 규명해 면역기능은 유지하면서 병적인 장-간 IgA 면역축만 조절할 수 있는 치료전략을 찾는 것이 중요하다”고 말했다.

이번 연구는 소화기·간질환 분야 국제학술지 ‘장’(Gut)에 게재됐다.

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