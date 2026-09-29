日 배우 사카구치 켄타로 "폭력 일절 없다"…부부싸움·경찰 출동설 일축

일본 인기 배우 사카구치 켄타로(35) 측이 최근 불거진 부부싸움 및 경찰 출동설과 관련해 "폭력을 휘두른 사실은 일절 없다"며 의혹을 전면 부인했다.

소속사 트라이스톤 엔터테인먼트는 28일 공식 홈페이지를 통해 '사카구치 켄타로에 관한 기사에 대해'라는 제목의 입장문을 내고 "주간지 기사를 바탕으로 상상에 기인한 비방과 사실과 다른 내용의 확산이 이어지고 있다"며 이같이 밝혔다.

배우 사카구치 켄타로. 뉴시스

소속사는 "사카구치는 평소에도 극히 온후한 인물이며 본인이 상대에게 폭력을 행사한 사실은 일절 없다"면서 "비방이나 허위 사실 유포에 대해서는 필요에 따라 적절히 대응해 나갈 것"이라고 강조했다.

앞서 일본 주간지 여성세븐 등은 지난 17일 심야 사카구치의 자택에서 부부간 말다툼이 격화돼 아내의 110번 신고로 경찰이 출동했다고 보도했다. 사카구치는 지난 6일 3세 연상의 헤어·메이크업 아티스트와 결혼을 발표했다.

2010년 패션지 '맨즈 논노' 모델로 데뷔한 사카구치는 드라마 '시그널 장기 미제 사건 수사반', 대하드라마 '가마쿠라도노의 13인' 등에 출연하며 현지는 물론 국내에서도 두터운 팬덤을 쌓았다. 내달 6일 첫 방송되는 후지TV 드라마 '키드냅 게임'(국내 채널A 방영)으로 복귀한다.

<뉴시스>

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