ISA 가입자 1천만명 돌파…성인 4명 중 1명 보유

금융투자협회는 29일 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입자가 1천만명을 넘어섰다고 밝혔다. 2016년 3월 도입 이후 10년 5개월 만이다.



금융투자협회는 8월 말 기준 ISA 가입자가 1천5만명, 가입 금액은 76조5천억원을 기록했다고 전했다. 국가데이터처 기준 만 19세 이상 성인 인구 약 4천407만명의 23% 수준으로, 대략 성인 4명 중 1명꼴로 ISA 계좌를 보유한 셈이다.

금융투자협회는 29일 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입자가 1000만명을 넘어섰다고 밝혔다. 연합뉴스

가입자 증가세도 가파르다. 지난 1월 말 800만명을 기록한 뒤 7개월 만에 200만명이 늘어 월평균 29만명씩 신규 가입했다. 같은 기간 가입 금액도 약 55조원에서 약 77조원으로 20조원 가까이 불었다.



협회는 올해 코스피 상승으로 주식시장 참여가 확대된 가운데, 예금·펀드·주식을 한 계좌에서 운용하며 세제 혜택을 받을 수 있는 ISA로 투자 수요가 몰린 결과로 분석했다.



유형별로는 가입자가 직접 상품을 선택하는 투자중개형이 897만5천명으로 전체의 89.3%를 차지했다. 신탁형은 92만2천명(9.2%), 일임형은 15만2천명(1.5%)이다.



투자중개형 쏠림이 심해지면서 신탁형 가입자는 2020년 말 171만9천명에서 79만7천명 감소했고, 일임형도 같은 기간 22만명에서 6만7천명 줄었다.



업권별로도 격차가 벌어졌다. 투자중개형은 증권사에서만 개설할 수 있어 증권사 가입자가 900만5천명(89.6%)에 달했다. 반면 은행은 104만5천명(10.4%)으로 2020년 말 178만3천명 대비 73만8천명(41.4%) 감소했다.



운용자산 구성도 유형별로 뚜렷하게 갈렸다. 투자중개형은 상장지수펀드(ETF) 50.8%, 주식 36.1%였고, 신탁형은 예·적금이 88.2%, 일임형은 펀드가 98.8%를 차지했다.



연령별로는 20·30세대 비중이 2020년 말 32.8%에서 8월 말에는 41.1%로 8.3%포인트 높아졌다. 투자중개형 비중은 20·30세대 95.1%, 40대 91.2%, 50대 이상 81.9% 순이었다. 50대 이상에서는 신탁형 비중이 16.0%로 다른 연령대보다 높았다.



성별로는 20·30대에서 남성이 211만명, 여성이 202만명이었으며, 50대 이상에서는 여성이 202만명, 남성이 166만명이었다.



ISA는 국내 상장주식과 펀드, ETF, 예·적금 등을 한 계좌에 모아 운용하는 절세형 계좌다. 일정 기간 경과 후 계좌 내 이익과 손실을 통산해 순이익 기준으로 일반형은 200만원, 서민형은 400만원까지 비과세된다. 초과분에는 9.9%의 분리과세가 적용되며, 해지 시점까지 과세이연에 따른 복리 효과도 있다.



한재영 금융투자협회 K자본시장본부장은 "ISA 가입자 1천만명 돌파는 ISA가 국민 재테크 계좌로 자리 잡았음을 보여주는 성과"라며 "곧 도입될 생산적 금융 ISA와 함께 국민의 자산 형성을 지원하는 동시에 시중 자금이 국내 자본시장으로 유입되는 선순환 효과가 기대된다"고 말했다.

<연합>

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