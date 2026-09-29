전현무, 타워팰리스 재력에 놀란 사연 "마트서 앞 사람이 내 것도 계산"

방송인 전현무가 강남 타워팰리스 거주자의 재력에 놀란 일화를 공개했다.

28일 유튜브 채널 '전현무의 셀러-브리티'에는 '내 아이의 치아 건강을 위해 직접 사탕을 만든 대표'라는 제목의 영상이 게재됐다.

전현무. 유튜브 캡처

영상에는 리틀펄리 김봉준 대표가 출연했다.

전현무는 김 대표가 타워팰리스 첫 입주자였다는 사실을 언급했다.

전현무는 "지금도 대단한 곳이지만 첫 입주했을 때 타워팰리스는 그냥 궁궐이었다. 저긴 누가 사는 걸까 했던 곳"이라고 했다. 이어 "초창기에 그 안에 있는 슈퍼에 장을 봤다. 거기 사는 지인이 있었다"고 했다.

그러면서 "'우와'거리면서 장을 보는데 앞에 사람이 내 걸 다 계산한 거다. 얼마 안되긴 했지만 '제 거다'라고 했더니 그분이 '제가 그냥 할게요'라면서 계산하고 가더라"라고 했다.

전현무는 "그래서 여기 사는 사람들은 돈이 얼마나 있는 건가"라며 "거기에 첫 입주자면"이라고 했다. 이에 김 대표는 "그렇게 와전이 되긴 하는데 그 정도는 아니었다"고 말했다.

<뉴시스>

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