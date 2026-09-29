같은 당근인데…주스로 마시면 베타카로틴 이용도 2배↑

같은 양의 베타카로틴을 섭취해도 생당근보다 신선한 당근 착즙 주스로 마셨을 때 혈중 베타카로틴 이용도가 2배 이상 높았다는 국내 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

당근을 그대로 먹는 것보다 신선한 당근주스로 마셨을 때 베타카로틴의 혈중 이용도가 더 높게 나타났다는 연구 결과가 나왔다.

같은 양의 베타카로틴을 섭취했지만 당근을 착즙하는 과정에서 식물 조직이 깨지면서 베타카로틴이 더 쉽게 방출된 데 따른 것으로 연구팀은 분석했다.

29일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 경남대 식품영양학과 박은주 교수 연구팀은 건강한 20~30대 성인 16명을 대상으로 생당근과 신선한 당근주스의 베타카로틴 체내 이용 정도를 비교했다.

베타카로틴은 당근의 주황색을 내는 대표적인 영양성분으로, 체내에서 필요한 만큼 비타민 A로 전환된다. 비타민 A는 정상적인 시각과 면역 기능 등을 유지하는 데 필요한 영양소다.

연구 참가자들은 생당근과 신선한 당근주스를 각각 섭취했다. 연구팀은 두 경우 모두 베타카로틴 섭취량을 25㎎으로 동일하게 맞췄으며, 생당근은 320g, 당근주스는 530g을 제공했다. 베타카로틴이 지용성 성분이라는 점을 고려해 두 경우 모두 카놀라유 50㎖를 함께 섭취하도록 했다.

연구팀은 섭취 전부터 섭취 후 24시간까지 여러 차례 혈액을 채취해 혈중 베타카로틴 농도를 측정했다.

그 결과 섭취 1시간 30분 뒤 두 그룹 모두 혈중 베타카로틴 농도가 가장 높아졌다. 생당근을 먹은 그룹은 3.74㎍/㎗였지만 당근주스를 마신 그룹은 8.72㎍/㎗로 2.3배 높았다. 섭취 30분 뒤부터 6시간 뒤까지도 당근주스 그룹에서 더 높은 혈중 베타카로틴 농도가 나타났다.

시간에 따른 혈중 베타카로틴 노출 정도를 종합한 지표에서도 당근주스 그룹이 생당근 그룹보다 2.1배 높은 것으로 나타났다.

연구팀은 이런 차이가 당근의 식물 조직 구조와 관련이 있을 것으로 봤다. 생당근에 포함된 베타카로틴은 단단한 식물 조직 안에 존재하는데, 착즙 과정에서 조직이 물리적으로 깨지면서 베타카로틴이 더 쉽게 방출돼 소화·흡수될 수 있다는 설명이다.

박은주 교수는 “이번 연구에서 주목할 점은 같은 양의 베타카로틴을 섭취했는데도 먹는 형태에 따라 혈중 이용도에 상당한 차이가 나타났다는 것”이라며 “착즙 과정에서 당근의 섬유질 구조가 깨지면서 베타카로틴이 더 쉽게 방출되고 흡수될 수 있었던 것으로 보인다”고 말했다.

다만 이번 연구는 건강한 20~30대 성인 16명을 대상으로 한 소규모 교차시험인 만큼, 모든 연령대와 건강 상태의 사람에게 동일한 결과가 나타난다고 단정하기는 어렵다.

박 교수는 “다양한 채소와 과일을 충분히 먹는 것이 기본”이라며 “바쁜 아침에 챙겨 먹기 어렵다면 첨가물이 많은 시판 주스보다는 신선한 생채소와 과일을 첨가당 없이 착즙해 마시는 것도 영양성분을 간편하게 섭취하는 방법이 될 수 있다”고 말했다.

이번 연구 결과는 영양학 분야 국제학술지 ‘영양 연구와 실제(Nutrition Research and Practice)’에 게재됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지