‘바비인형’ 한채영, 진한 메이크업 근황에…팬들 '깜짝'

사진=한채영 SNS

배우 한채영이 SNS를 통해 근황을 공개한 가운데 평소와는 사뭇 다른 분위기가 눈길을 끌고 있다.

한채영은 28일 자신의 SNS에 “what do you think”라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 한채영은 선물받은 MBTI 쿠키를 들고 카메라를 바라보고 있다. 그는 “선물 받은 건데 내 MBTI는 뭘까요?”라고 물은 뒤 “왜 F는 없는 거지”라고 말하며 여러 포즈를 취했다.

영상에는 필터 효과가 적용됐으며, 한채영은 평소보다 진한 아이라인과 음영 메이크업으로 눈매를 강조한 모습이다. 얼굴 윤곽과 이목구비에도 보정 효과가 더해져 기존과는 다른 분위기를 연출했다.

최근 온라인상에서는 한채영의 라이브 방송과 SNS 영상 등을 담은 캡처 사진이 공유되며 그의 근황에 대한 관심이 이어졌다. 특히 진한 메이크업과 필터로 인해 평소와 다른 인상을 보인 모습에 누리꾼들의 다양한 반응이 나왔다.

일부 누리꾼들은 “제가 아는 한채영 맞나요?”, “바비인형이라 불리던 분인데”, “몰라보겠다”, “보정 안 해도 예쁜데 아쉽다” 등의 반응을 보였다.

한채영은 앞서 SNS와 라이브 방송을 통해 팬들과 꾸준히 소통해왔다. 최근 공개된 영상에서도 메이크업과 필터에 따라 평소와 다른 분위기를 보여주면서 자연스럽게 관심을 모으고 있다.

한채영은 2000년 영화 ‘찍히면 죽는다’를 통해 데뷔했다. 이후 드라마 ‘가을동화’, ‘쾌걸춘향’, ‘불꽃놀이’ 등을 비롯한 다양한 작품에 출연하며 배우로 활동해왔다.

2007년에는 4세 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으며 슬하에 아들을 두고 있다. 최근까지 영화 ‘악의 도시’, 드라마 ‘스캔들’ 등에 출연하며 활동을 이어왔다.

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