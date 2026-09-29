경찰 지역유착 원천 차단…48명 경무관 인사 단행

경찰이 연고지 근무를 배제하는 ‘향피제’를 적용해 경무관 48명에 대한 전보 인사를 단행했다.

김종철 경찰청장 직무대행이 추석 연휴를 앞둔 지난 23일 서울 영등포 일대를 돌며 민생치안 대책을 점검하고 있다. 경찰청 제공

경찰청은 28일 경무관 48명의 보직을 교체하는 내용의 인사를 발표했다. 경무관은 경찰에서 치안총감·치안정감·치안감 다음 네번째로 높은 계급으로, 시·도경찰청 부장이나 주요 경찰서 서장 등을 맡는다.

경무관 승진자는 6명으로, 이들 중 4명은 서울강서경찰서장, 부산경찰청 생활안전부장, 인천경찰청 수사부장, 경북경찰청 수사부장 직무대리를 맡다가 같은 보직에 정식 발령됐다. 나머지 2명은 서울경찰청 수사부장과 충북경찰청 공공안전부장으로 자리를 옮겼다.

구체적으로 서울경찰청의 수사부장에는 김근만 충남경찰청 수사부장 직무대리가 승진 임명됐다. 서울청 범죄예방대응부장에는 김종관 대전경찰청 생활안전부장, 서울청 치안정보부장에 김성준 경찰청 치안정보심의관, 서울청 경무부장엔 강순보 경찰청 치안상황관리관이 임명됐다.

서울 송파서장에는 김상형 전북경찰청 공공안전부장이 임명됐다. 서울 관악경찰서장에는 양승호 경북경찰청 공공안전부장이 임명됐고 서울 강서경찰서장에는 김상희 강서서장 직무대리가 승진 임명됐다.

국가수사본부의 사이버수사심의관과 안보수사심의관, 경찰수사연수원장도 교체됐다. 지난 4월부터 청와대 민정수석실에 파견돼 있던 배용석 경무관은 경찰청 치안정보국 치안정보심의관으로 발령됐다.

경찰은 이번 인사에서도 향피제를 전면 적용했다. 향피제는 지역 유착을 막기 위해 연고지 근무를 배제하는 인사 원칙이다.

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