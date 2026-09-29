내륙 중심으로 큰 일교차…동해안 지역에 비 [오늘날씨]

화요일인 29일은 전국 내륙을 중심으로 일교차가 큰 가운데 동해안을 중심으로 비가 내리겠다.

우산을 쓴 채 걷는 시민. 뉴시스

강원 동해안·산지와 경상권은 오후까지 대체로 흐리고, 강원 중·남부 동해안·산지와 부산·울산, 경북 동해안에서는 비가 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 중·남부 동해안·산지 5㎜ 안팎, 경북 남부 동해안 5~40㎜, 경북 북부 동해안 5~20㎜, 부산·울산 5㎜ 안팎이다.

아침까지는 강원 내륙과 산지를 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 감속하는 등 교통안전에 유의해야 한다.

오후까지 강원 동해안에서는 너울에 의한 높은 물결이 백사장에 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 접근을 자제하는 것이 좋다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 15.4도, 인천 16.4도, 수원 14.4도, 춘천 12.4도, 강릉 17.7도, 청주 16.8도, 대전 16.7도, 전주 17.4도, 광주 18.3도, 제주 22.1도, 대구 19.5도, 부산 21.8도, 울산 19.9도, 창원 21.7도 등이다.

낮 기온은 서울 27도, 인천 25도, 수원 26도, 춘천 25도, 강릉 24도, 대전 26도, 청주 27도, 광주 27도, 전주 27도, 부산 26도, 울산 25도, 대구 26도, 제주 26도 등으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해·남해 0.5~1.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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