10년 전 1억 넣었더니…엔비디아 140배 뛰고도 세후 비트코인에 32억 뒤졌다 [숫자 뒤의 진실]

10년 전 1억원으로 엔비디아 주식과 비트코인을 각각 샀다면 어느 쪽이 더 많이 남았을까. 가격 상승률만 보면 엔비디아다. 하지만 국내 투자자가 올해 두 자산을 모두 팔았다고 가정해 환율과 세금까지 넣으면 결과가 뒤집힌다.

엔비디아 그래픽카드. 최근 10년간 엔비디아 주가 상승률은 비트코인을 앞섰지만, 국내 투자자가 올해 두 자산을 팔았다고 가정해 환율과 세금을 반영하면 비트코인의 세후 수익이 더 크다. Pixabay

세후 격차는 약 32억원이다. 같은 1억원으로 출발했어도 자산에 붙는 세금이 달라지면 마지막에 손에 쥐는 돈도 크게 벌어진다.

◆가격으로는 엔비디아…1억원이 140억원

2016년 9월 1일 엔비디아 종가는 현재의 주식분할을 반영하면 약 1.55달러였다. 2026년 9월 1일 종가는 217.44달러다. 10년 동안 약 140.3배로 뛰었다.

같은 기간 비트코인은 572.30달러에서 7만7403.62달러로 올랐다. 상승 배수는 약 135.3배다. 달러 가격만 놓고 10년 전 각각 1억원을 넣었다고 단순 계산하면 엔비디아는 약 140억원, 비트코인은 약 135억원이 된다. 배당과 거래비용은 제외한 계산이다.

엔비디아의 급등은 사업 구조 변화와 맞물린다. 2017회계연도 엔비디아의 게임 매출은 40억6000만달러, 데이터센터 매출은 8억3000만달러였다.

2026회계연도 데이터센터 매출은 1937억달러로 9년 전의 233배 수준까지 커졌다. 올해 8월 발표한 2027회계연도 2분기에도 데이터센터에서만 890억달러의 매출을 올렸다.

게임용 그래픽처리장치(GPU)가 매출을 이끌던 회사에서 AI 데이터센터에 칩과 시스템을 공급하는 기업으로 중심축이 이동한 셈이다.

◆환율까지 넣자 엔비디아 171억·비트코인 165억

국내 투자자 입장에서는 달러 가격만 비교할 수 없다. 매수와 매도 시점의 원·달러 환율이 수익률에 함께 들어간다.

2016년 9월 1일 서울 외환시장의 원·달러 환율 종가는 달러당 1122.1원이었다. 2026년 9월 1일 오후 3시30분 기준 환율은 1370.4원이다.

1억원을 당시 환율로 달러로 바꿔 각각 투자했다고 가정하면 2026년 9월 1일 원화 환산 평가액은 엔비디아가 약 171억원, 비트코인이 약 165억원이다. 매도하기 전까지는 엔비디아가 약 6억원 앞선다.

순위를 뒤집는 건 세금이다.

국내 투자자가 일반계좌에서 보유한 엔비디아 주식을 한꺼번에 팔고 같은 해 다른 주식의 손익은 없다고 가정하면 국외주식 양도차익에는 연 250만원의 기본공제를 뺀 뒤 양도소득세 20%가 적용된다. 개인지방소득세까지 합치면 실질 세율은 22%다.

이를 적용하면 엔비디아 매도에 따른 세금은 약 37억원대다. 원금까지 포함해 투자자가 손에 쥐는 금액은 약 134억원으로 줄어든다.

비트코인은 다르다. 현행 세법상 가상자산 소득 과세는 2027년 1월 1일 이후 양도·대여분부터 시작한다. 2026년에 처분한다고 가정하면 비트코인 매매차익에는 가상자산 소득세가 붙지 않는다. 거래비용을 제외하면 약 165억원이 남는다.

가격과 환율만 따졌을 때 뒤졌던 비트코인이 세후 기준에서는 엔비디아보다 약 32억원 더 남는 계산이다.

◆32억원 차이, 매도 시점 바뀌면 달라진다

이 결과에는 조건이 붙는다. 두 자산을 2016년 9월 1일에 사서 2026년 9월 1일 가격에 모두 처분했다는 가정이다.

실제 매수·매도 가격과 환전 환율, 증권사·거래소 수수료, 다른 주식에서 발생한 손익에 따라 결과는 달라질 수 있다. 비트코인은 24시간 거래되기 때문에 어느 시각의 가격을 기준으로 잡느냐에 따라서도 평가액이 움직인다.

2016년 9월부터 2026년 9월까지 가격 상승폭은 엔비디아가 더 컸지만, 국내 거주자가 2026년 전량 처분한다고 가정하면 세금 반영 후 비트코인이 약 32억원 더 남는다. ChatGPT 생성 이미지

2027년 이후까지 비트코인을 들고 있다면 세금 계산은 다시 달라진다.

국세청에 따르면 2027년 1월 1일 이전부터 보유하던 가상자산은 실제 취득가액과 2026년 12월 31일 시가 가운데 큰 금액을 취득가액으로 본다. 올해 매도할 때 계산한 약 32억원의 격차를 2027년 이후 처분에도 그대로 적용할 수 없는 이유다.

엔비디아는 약 140배, 비트코인은 약 135배 올랐다. 가격 상승률은 엔비디아가 앞선다. 하지만 10년 전 두 자산에 각각 1억원을 투자해 올해 모두 팔았다고 가정하면 결과가 뒤집힌다. 환율을 반영하고 세금을 빼면 비트코인이 더 많이 남는다.

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