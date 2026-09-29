DMZ 사고 때 위험 지대까지 접근… 1ｍ 간격 연쇄폭발

지난 21일 서부전선 육군 25사단 관할 비무장지대(DMZ)에서 발생한 폭발 사고 당시 우리 군이 군사분계선(MDL)에서 약 10ｍ 떨어진 위험 지대까지 접근해 작전을 벌인 것으로 파악됐다. 사고 지점은 북한군이 최근 지뢰를 매설한 것으로 추정되는 ‘지형 변화’ 지역과도 약 10ｍ밖에 떨어져 있지 않았다. 군은 당초 지뢰 의심 지역에서 수십 미터 떨어진 곳에서 폭발이 났다고 설명했지만 실제 거리는 그보다 가까웠다.

28일 서울 용산구 국방부에서 진행된 DMZ 지뢰 폭발 사고 관련 브리핑 도중 폭발 화구 사진이 공개되고 있다. 뉴시스

사고 합동현장조사 태스크포스(TF)가 28일 공개한 내용을 종합하면 사고 당일 수색대장 등 18명은 일반전초(GOP) 철책에서 소형 전술차량과 산악 바이크로 추진철책 소통문까지 이동했다. 소통문을 지난 뒤에는 도보로 기존 수색로를 따라 움직였고 MDL 방향으로 새 수색로를 내야 하는 지점부터는 공병 요원들이 앞에서 지뢰탐지기로 탐지와 예초를 번갈아 하며 약 200ｍ를 전진했다.

200ｍ를 나아간 뒤 대대장은 MDL에 근접했다고 보고 작전을 끝낸 뒤 철수를 지시했다. 철수를 준비하던 중 공병 요원 한 명이 왼발을 내딛는 순간 1차 폭발이 일어났다. 주변에 있던 세 명이 함께 쓰러졌고, 이들을 끌어내던 중 약 1분 뒤 2차 폭발이 일어나 대대장이 다쳤다. 두 폭발 지점의 간격은 1ｍ 안팎이었다. 군은 무릎을 꿇고 손곡괭이로 땅을 짚어가며 약 20ｍ를 더 전진해 안전지역을 확보한 뒤 빠져나왔다.

수십 미터로 알려졌던 폭발 지점이 10여ｍ로 정정된 데 대해 합참 관계자는 “해당 지점에서 위치를 찍은 것이 수십 미터 떨어진 것으로 최초 보고가 됐는데, 난청 지역이라 통신이 잘 안돼서 오차가 있었던 것으로 추정된다”고 설명했다.

군이 당초 계획과 다른 방향으로 진입한 정황도 드러났다. 합참 관계자는 “새로운 곳이 생각보다 개척이 어려워서 좀 더 양호한 지역이라고 판단한 곳으로 접근했다는 일부 진술이 있었는데, 추가 진술을 확인해봐야 한다”고 했다. 군은 중상을 입은 수색대대장이 방호덧신을 착용했는지도 진술이 엇갈려 추가 확인이 필요하다고 밝혔다.

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