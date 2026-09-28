‘신라소리축제 에밀레전’ 경주 첨성대서 열린다

성덕대왕신종의 역사·문화적 가치를 되새기는 ‘제14회 신라소리축제 에밀레전’이 오는 10월 3~4일까지 양일간 경북 경주시 첨성대 일원에서 열린다.

‘명품경주, 세계의 화음으로’를 주제로 열리는 이번 축제는 경주시와 경북도가 주최하고 불국사, 동국대 WISE캠퍼스, 경북도문화관광공사 등이 후원한다.

‘2026 신라소리축제 에밀레전’ 행사 포스터. 경주시 제공

‘신라소리축제 에밀레전’은 뛰어난 음향과 조형미를 지닌 성덕대왕신종의 가치를 널리 알리고 문화유산 보존의 의미를 되새기기 위해 마련된 행사로 올해 14회째를 맞는다.

축제 첫날인 3일 오후 6시 개막식을 시작으로 트로트 가수 전유진과 아샤트리, 경주시립신라고취대 등이 무대에 올라 첨성대의 가을밤을 다채로운 선율로 채운다.

4일에는 오후 3시부터 ‘에밀레 국악한마당’을 비롯해 ‘에밀레 소리한마당’, ‘청소년 댄스 페스티벌’, ‘비보잉 댄스’ 공연 등이 이어진다.

행사 기간에는 에밀레종 모형종 타종과 사물치기를 비롯 ‘성덕대왕신종 문양·명문 해석’, ‘신라 옷 입어보기’, ‘에밀레 설화 영상 관람’, ‘에밀레 소원의 종’ 등 20여 개의 다채로운 프로그램과 신라불교 문화 체험 부스도 운영된다.

주낙영 경주시장은 “성덕대왕신종은 신라의 뛰어난 문화와 예술성을 보여주는 우리의 전통적 소중한 문화유산”이라며 “이번 축제가 그 가치를 널리 알리고 시민과 관광객이 경주의 문화유산을 더욱 친숙하게 만나는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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