꽃으로 물든 ‘고양의 가을’… 한 달간 향긋한 축제 속으로

경기 고양시가 10월 한 달간 가을꽃 축제를 잇따라 개최한다. 지역 화훼농가가 생산한 꽃으로 정원을 꾸미고 농가와 소비자가 직접 만나는 자리도 마련한다.



28일 고양시에 따르면 다음달 1일부터 11일까지 일산호수공원에서 ‘2026 고양가을꽃축제’가 열린다. ‘가을 빠레뜨(Palette)’를 주제로 한 이번 축제에서는 일산호수공원 주제광장 일대를 국화와 댑싸리, 사초류 등으로 꾸민다. 정원에는 고양 지역 화훼농가에서 생산한 꽃과 식물을 사용한다. 높이 5m가 넘는 고양시 캐릭터 ‘고양고양이’ 조형물과 코스모스·백일홍 꽃밭, 우주·정글·디저트 테마 포토존도 준비했다.

10월 경기 고양시는 형형색색의 가을꽃과 꽃향기로 가득할 전망이다. 사진은 지난해 ‘2025 고양 가을꽃축제’ 모습. 고양시 제공

방문객은 정원을 둘러보며 미션을 수행하는 ‘플라워빙고’와 압화 낚시 체험에 참여할 수 있다. 반려식물의 상태를 상담받는 ‘찾아가는 식물병원’, 지역 농가의 꽃과 식물을 살 수 있는 플라워마켓도 운영한다. 가을꽃축제는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며 입장료는 무료다.



‘2026 고양꽃향기페스타’는 17일부터 25일까지 스타필드 고양 1층 독층 야외광장에서 열린다. 올해로 2회째를 맞는 고양꽃향기페스타는 화훼농가가 소비자를 직접 만나고 시민들이 꽃과 식물을 가까이서 즐길 수 있도록 한 이야기와 공간 연출, 체험 콘텐츠를 결합 한 팝업형 화훼 축제다.



올해는 황량한 우주 속 유일하게 꽃과 식물의 생명력으로 가득한 미지의 행성을 상상해 ‘블루밍 플래닛(Blooming Planet)’이라는 주제를 내세웠다. 방문객들은 12개 화훼농가 부스에 숨겨진 ‘우주꽃’을 찾아 나서는 스탬프 투어를 할 수 있다.



민경선 고양시장은 “시민들이 일상에서 가을꽃을 즐길 수 있도록 두 행사를 연이어 준비했다”며 “축제가 화훼소비로 이어져 지역 화훼농가와 산업에도 활력을 불어넣길 바란다”고 말했다.

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