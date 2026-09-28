SM, 윤아 AI 합성 사진 유포에 형사고소…"선처·합의 없다"

소녀시대 멤버 겸 배우 윤아를 향한 악의적인 인공지능(AI) 합성 사진 유포에 소속사가 강경 대응 방침을 밝혔다.

SM엔터테인먼트 측은 28일 공식 소셜미디어를 통해 "최근 윤아의 초상을 무단으로 합성한 불법 AI 생성 이미지와 이를 바탕으로 한 허위사실이 무분별하게 제작·유포되고 있는 상황을 추가적으로 확인했다"고 밝혔다.

이어 "팬들의 제보와 지속적인 모니터링을 통해 관련 불법 게시물에 대한 증거 자료를 지속적으로 수집·채증하고 있다"며 "이를 바탕으로 이미 형사고소를 진행했고, 어떠한 선처나 합의 없이 강경하게 대응할 예정"이라고 했다.

또한 "아티스트의 동의 없이 AI 기술 등을 이용해 불법 합성물을 제작·게시하는 행위, 해당 이미지 및 게시물을 공유·재유포하거나 확산하는 행위는 정보통신망법상 명예훼손, 초상권 침해, 성폭력처벌법상 허위영상물 편집·반포 등의 위반 행위에 해당할 수 있다"고 했다.

아울러 "불법 합성물이나 확인되지 않은 허위 내용을 직접 생성·게시하거나 이를 공유·재유포 하는 행위는 즉시 중단해 달라"며 "앞으로도 소속 아티스트의 권익과 명예를 보호하기 위해 관련 행위를 지속적으로 모니터링하고 적극적으로 대응해 나갈 것"이라고 했다.

최근 온라인 커뮤니티 등에서 윤아의 얼굴을 AI로 합성한 사진이 확산됐다.

해당 사진에는 윤아가 임신한 것처럼 배가 불룩하게 나온 모습과 함께 옆에 선 남성이 윤아의 배를 어루만지며 안고 있는 듯한 모습이 연출돼 논란이 됐다.

<뉴시스>

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