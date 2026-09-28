美농산물 석탄·中가전 장난감… 상호관세 인하품목 공개

미국과 중국이 정상회담에서 합의한 경제·무역 합의의 후속조치로 각각 300억달러(약 40조8000억원) 규모의 상호 관세 인하 대상 품목이 공개됐다. 중국은 미국산 농산물과 석탄 등을, 미국은 중국산 완구와 가전제품 등을 인하 대상에 포함했다.

중국 상무부는 28일 홈페이지를 통해 양국이 지난 20∼23일 미국 뉴욕과 워싱턴에서 열린 제8차 경제·무역 협상에서 ‘300억달러 대 300억달러’ 규모의 상호 관세 인하 품목 목록에 합의했다고 밝혔다.

미국 성조기, 중국 오성홍기. 로이터연합

중국의 관세 인하 대상에는 미국산 농산물과 개인 관리용품, 의료기기, 석탄 등이 포함됐다. 미국은 중국산 완구와 가전제품, 유아용품, 주방·욕실용품, 명절 선물용품 등 약 300억달러 규모의 상품에 대한 관세를 낮추기로 했다.

특히 양국이 인하 대상에 포함한 품목의 90% 이상은 서로 추가로 부과한 관세를 모두 없애고 최혜국대우(MFN) 세율만 적용하기로 했다. 양국은 각각 국내법에 따른 절차를 마친 뒤 관세 인하 조치를 동시에 시행할 예정이다.

농업 분야에서는 별도의 협의체가 가동된다. 양국은 미중 무역이사회 산하에 중국 상무부와 미국 무역대표부(USTR)가 공동으로 이끄는 농업 워킹그룹을 설치하고 올해 말 이전 첫 회의를 열기로 했다. 지난 5월 일부 농산물을 관세 인하 대상에 포함하기로 원칙적으로 합의한 데 이어 구체적인 협의를 이어가기 위한 것이다.

금융서비스와 투자 분야에서도 후속 협의가 진행된다. 중국은 미국계 금융기관을 포함한 외국 금융서비스 기관의 중국 내 영업과 지점 설립 신청을 관련 법규에 따라 심사하기로 했다. 양국 경제·무역팀은 투자 기회와 투자장벽을 놓고 정례적으로 대화하며 기업들의 우려에도 대응하기로 했다.

양국은 직항 여객기 운항 확대 문제에 대해서도 계속 협의하기로 했으며, 인공지능(AI) 분야 대화의 다음 회의는 오는 11월 말 이전 열기로 했다.

오는 11월 10일 종료될 예정이었던 무역 휴전은 내년 1월 10일까지로 2개월 연장된다. 중국 상무부는 연말까지 고위급 경제·무역 협의를 이어가며 추가 연장 방안도 논의할 것이라고 밝혔다.

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