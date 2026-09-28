“편의점에서 스테이블 코인 결제 될까” KB국민카드, CU서 실증 완료

KB국민카드는 28일 스테이블코인을 활용한 오프라인 결제 실증을 CU 매장에서 완료했다고 밝혔다. 이번 실증은 기존 카드결제망을 활용하지 않고 온체인 네트워크 기반의 새로운 결제 방식을 실제 오프라인 가맹점 환경에서 검증하기 위해 마련됐다. 온체인 네트워크는 블록체인 상에서 모든 거래와 데이터 기록이 실시간으로 투명하게 처리되고 검증되는 디지털 인프라를 뜻한다.

이를 위해 KB국민카드는 BGF리테일, 나이스정보통신, 안랩블록체인컴퍼니와 협력해 CU 매장에서 스테이블코인을 활용한 결제 과정을 실제 환경에서 구현했다.

KB국민카드는 28일 스테이블코인을 활용한 오프라인 결제 실증을 CU 매장에서 완료했다고 밝혔다. KB국민카드 제공

이번 실증에서는 고객이 보유한 디지털 지갑의 스테이블코인을 활용해 상품을 구매하는 QR 기반 결제 방식을 적용했다. 고객이 CU 매장에서 상품을 선택한 후 결제 과정에서 생성된 QR코드를 자신의 디지털 지갑으로 스캔하면 스테이블코인 결제 요청과 전송이 이뤄지고 거래 결과가 결제 시스템으로 전달돼 결제 완료 여부가 매장에 반영되는 방식이다.

특히 이번 실증은 단순한 내부 시스템 테스트를 넘어 실제 CU 매장의 키오스크 및 결제 인프라를 활용해 스테이블코인을 오프라인 가맹점의 결제수단으로 활용할 수 있는지 확인했다는 점에서 의미가 있다.

KB국민카드는 이번 실증을 통해 기존 오프라인 가맹점 인프라와 블록체인 기반 디지털 지갑을 연계해 QR 생성부터 스테이블코인 결제, 블록체인 거래 확인, 가맹점 결제 완료까지 이어지는 전체 결제 프로세스의 구현 가능성을 확인했다.

KB국민카드는 향후 스테이블코인이 제도권 지급결제 수단으로 활용될 가능성에 대비해 다양한 결제 모델을 검토하고, 관련 법·제도 및 감독 방향에 맞춰 실제 서비스 적용을 위한 결제·정산 인프라를 구체화해 나갈 계획이다.

KB국민카드 관계자는 “이번 실증은 스테이블코인 결제를 내부 시스템에서 구현하는 수준을 넘어 실제 오프라인 가맹점 환경에서 결제 전 과정을 검증했다는 데 의미가 있다”며 “향후 스테이블코인의 새로운 지급결제 수단으로서의 활용 가능성에 대비해 기존 카드 결제 인프라의 강점을 활용하면서 디지털 지갑과 가맹점을 연결할 수 있는 결제 환경을 준비해 나갈 것”이라고 말했다.

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