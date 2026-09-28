채수빈 "김영광, 달달한 신 촬영 뒤 갑자기 엎어치기"

배우 채수빈이 로맨스 연기를 마친 후 동료 연기자 김영광에게 엎어치기를 당한 황당한 일화를 밝혔다.

가수 겸 연기자 혜리의 개인 유튜브 채널 '혜리'는 지난 26일 채수빈과 김영광이 게스트로 출연한 영상을 공개했다.

사진=유튜브 채널 '혜리' 영상 갈무리

이번 영상에서 채수빈은 "달달한 신을 찍을 때, 되게 달달하게 촬영하고 컷하면, (김영광이) 갑자기 엎어치기를 한다"며 동작을 흉내 내어 웃음을 선사했다.

김영광은 "되게 민망하다"며 "내가 조금 전까지 역할에 몰입해서 달콤한 말을 하고 나면, 컷하는 순간 다시 나로 돌아와서 '아오' 하게 된다"라고 쑥스럽게 답했다.

혜리는 "어떻게 할 줄 모르니까, 약간 이불킥처럼 하시는 것 같다"고 말했다. 이어 혜리가 "당황하셨겠다 처음엔"라고 묻자, 채수빈은 "처음엔 좀 '뭐지 이 무서운 사람은'라고 생각했다"며 답해 웃음을 줬다.

한편 채수빈과 김

사진=유튜브 채널 '혜리' 영상 갈무리

영광이 출연하는 드라마 '나를 충전해줘'는 인공 심장 배터리가 방전된 백호랑(김영광 분)과 전기 능력을 가진 나보배(채수빈 분)의 '찌릿 짜릿'한 충전 빙자 로맨틱 코미디다. 오는 10월 9일 넷플릭스에서 공개된다.

<뉴스1>

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