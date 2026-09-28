57만명 보고 간 ‘부캉이’, 29일 바다로 돌려보낸다…“더 머물면 건강 우려”

부산시가 북항친수공원 수로에 열흘 넘게 머물고 있는 상어 ‘부캉이’를 자연 해역으로 돌려보내기 위해 29일부터 본격적인 이동 유도에 나선다.

부산 동구 북항 친수공원에서 시민들이 수로에서 유영하는 상어를 구경하고 있다. . 뉴시스

부산시는 28일 북항친수공원 관리사무소에서 국립수산과학원 등 관계기관과 대책회의를 열고 부캉이의 안전한 자연 해역 복귀를 위한 단계별 구조·방류 방안을 마련했다고 밝혔다.

이에 따라 29일 오전 10시부터 선박과 워터펌프를 활용해 수로 안쪽에서 외해 방향으로 상어의 이동을 유도한다. 상어가 스스로 외해로 빠져나가도록 유도하고, 효과가 없을 경우 그물망을 이용해 단계적으로 퇴로를 차단할 계획이다.

이 방법은 지난 2004년 미국 메사추세스주의 염습지(염도가 높은 습지)에 들어와 갇혔던 백상아리 ‘그레텔’ 사례를 참고한 것이다. 당시 그레텔은 이 방법으로 바다로 무사히 돌아갔다.

1차 유도가 실패할 경우 수로의 폭과 깊이에 맞춰 제작한 그물망을 투입한다. 상어가 수로 안쪽으로 되돌아가지 못하도록 단계적으로 퇴로를 차단하고 외해 방향 통로만 열어 자연 해역으로 빠져나가도록 할 계획이다.

김현우 수과원 연구관은 이 상어가 약 3.5m 크기의 대형 개체인 데다 넓은 바다에서 생활하는 종인 만큼 좁은 인공수로에 장기간 머물기에 적합하지 않은 것으로 분석했다. 김 연구관은 “상어 유영 상태도 정상이고 건강 악화 징후는 보이지 않고 있다. 다만 장기간 이런 상황이 지속된다면 상어 건강에 문제가 생길 것이기에 구조 활동을 서두르고 있다”고 말했다.

부캉이는 지난 18일 오전 부산 동구 북항친수공원 수로에서 처음 발견된 이후 현재까지 같은 수로에 머물고 있다.

추석 연휴 기간 북항친수공원에는 상어를 보기 위한 시민과 귀성객 등 약 57만 명이 방문했다. 부산시는 관계기관과 합동 비상근무체계를 가동하고 총 637명의 인력을 투입해 인파·교통 관리와 수변지역 순찰, 시설물 안전점검 등을 실시했다.

시와 관계기관은 29일 부캉이 외해 유도 시에도 많은 인파가 몰릴 것으로 보고 현장 안전 관리에 나서기로 했다.

전재수 시장은 “추석 연휴 기간 많은 분이 북항 친수공원을 찾아주시고 현장 안내와 안전관리에 협조해 주신 데 감사드린다”며 “상어가 안전하게 자연 해역으로 복귀할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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