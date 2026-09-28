‘세계한상대회’ 기업인 3000여명 송도 집결

재외동포 경제인과 국내 기업인이 한자리에 모이는 한민족 최대 규모의 글로벌 비즈니스 축제가 28일 인천 송도국제도시에서 화려한 막을 올렸다.



‘제20회 세계 한인의 날’(10월5일)을 맞아 재외동포청이 주최하고 인천시 등이 주관하는 ‘제24차 세계한상대회(2026 World Korean Business Convention)’가 이날 인천 연수구 송도컨벤시아에서 개최됐다. 해외 한인 경제인 1000명, 국내 기업인 2000명 등 모두 3000여명이 참가해 글로벌 네트워크 구축과 투자·수출 상담을 벌인다.

28일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 ‘세계한상대회 기업전시회’에서 내빈들이 전시부스를 둘러보고 있다. 인천시 제공

이번 세계한상대회는 재외동포청이 2023년 인천에서 개청한 이후 인천서 처음 열리는 대회라는 점에서 의의가 크다. 이달 30일까지 사흘간 계속되는 일정 동안 다채로운 비즈니스 프로그램이 펼쳐진다.



첫날 문을 연 기업전시회는 총 400개 부스, 300여개 기업으로 운영된다. 인천시는 지역 업체 110개사와 시 홍보관 10개 부스를 차려 관내에서 생산 중인 우수제품을 대외적으로 알리고, 해외 판로 개척 및 투자 연계를 지원한다.



둘째 날인 29일엔 상징적인 개회 퍼포먼스로 채워지며 본격적인 비즈니스 세션이 이어진다. 또 재외동포 경제인과 바이어 대상으로 인천경제자유구역을 비롯한 인천의 핵심 투자환경과 유망 프로젝트를 집중 홍보한다.



이번 행사는 27일부터 다음달 1일까지 송도컨벤시아에서 열리는 ‘2026 세계한인주간’과 연계해 진행된다. 이날 열린 세계한인의날 기념식에서는 동포사회 발전에 기여한 유공자들에게 훈·포장을 수여했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지