[이코노 브리핑] 이환주 ‘사람 살리는 금융 캠페인’ 동참 외

이환주 ‘사람 살리는 금융 캠페인’ 동참

이환주(사진) KB국민은행장이 불법사금융 피해를 예방하고 포용금융의 가치를 확산하기 위한 ‘사람 살리는 금융 릴레이 캠페인’에 동참했다고 28일 밝혔다. 이 캠페인은 지난 7월 서민금융진흥원에서 시작한 공익 캠페인이다. 이 은행장은 이호성 하나은행장의 지목을 받아 참여했으며, 다음 주자로 정문철 KB라이프생명 대표이사를 지목했다.

은행 2027년 4월부터 9시30분 문 연다

전국금융산업노동조합과 금융산업사용자협의회가 28일 산별 교섭을 전격 타결해 내년 4월부터 은행 점포 영업시간을 30분 단축하기로 했다. 매일 개점 시간을 현행 오전 9시에서 9시30분으로 늦추는 방식이다. 오전 9시 개점을 위해 직원들이 9시 이전에 출근해야 하는 점이 고려됐다. 점포 문을 닫는 시간은 오후 4시로 유지된다.

신한銀, 유언대용신탁 잔고 1.5조 돌파

신한은행이 유언대용신탁 누적 잔고 1조5000억원 돌파를 기념해 28일부터 11월30일까지 디지털 스토리텔링 서비스 기업 ‘스웬’과 고객 감사 이벤트를 진행한다. ‘신한 SOL메이트 유언대용신탁’ 신규 고객 선착순 600명과 기존 일반계약 고객 전원에게 스웬의 ‘얼라이브’ 스토리 기록 이용권을 제공한다.

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