[경제 단신] 코트라, 중동 피해기업 수출 다변화 지원 외

코트라, 중동 피해기업 수출 다변화 지원

대한무역투자진흥공사(코트라)는 글로벌 유통 플랫폼 ‘쇼피’와 협업해 중동전쟁 장기화로 어려움을 겪는 중소 수출기업을 위해 종합 수출 물류 지원사업을 진행한다고 28일 밝혔다. 코트라는 중동 수출실적을 보유한 기업 중 지원 대상을 선정해 동남아시아, 중남미 진출을 도울 예정이다. 동남아 진출 지원사업에 선정된 중소기업은 사업 비용의 70%(중견기업 50%)를 국고로 매칭해 지원받게 된다. 코트라는 전체 물류비의 50%를 차지하는 최종단계 배송 비용을 무역관별 최대 2400만원까지 지원한다.

LH, 고령층 ‘생활숲 치유프로그램’ 시행

한국토지주택공사(LH·사진)는 LH임대주택에 거주하는 65세 이상 입주민의 정서 안정과 건강 증진을 지원하는 ‘2026 생활숲 치유프로그램’을 시행한다고 28일 밝혔다. 2023년 한국산림복지진흥원과 함께 시작한 협력사업으로, 임대주택 내 조경과 진흥원이 운영하는 전문 산림복지시설을 활용해 임대주택 입주민에게 산림 기반 체험활동을 제공한다.

LS일렉, 亞 최대 데이터센터 전시회 참가

LS일렉트릭은 29~30일 싱가포르 마리나 베이 샌즈 엑스포 컨벤션 센터에서 열리는 아시아 최대 데이터센터 전문 전시회 ‘데이터센터월드 아시아 2026’에 참가한다고 28일 밝혔다. LS일렉트릭은 이번 전시회에서 ‘준비된 전력 인프라, 고객 맞춤형 솔류션’을 슬로건으로, 90㎡(약 27평) 규모의 전시관(사진)을 운영한다.

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