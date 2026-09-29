미소로 가득한 세상… 긍정 에너지 ‘뿜뿜’

LG그룹은 그룹 차원의 새 브랜드 캠페인 ‘스마일 프로젝트’(포스터)를 시작한다고 28일 밝혔다. ‘일상 속 미소’를 통해 사회에 긍정적인 에너지를 확산하겠다는 의미를 담았다.



이번 캠페인은 LG가 럭키금성에서 LG로 사명을 바꾼 1995년 시작해 2014년까지 이어온 ‘사랑해요 LG’의 맥을 잇는 그룹 차원의 브랜드 프로젝트다. LG는 2017~2018년 ‘옳은 미래’와 2022년부터 최근까지 ‘미래, 같이’ 등 캠페인을 통해 그룹이 추구하는 가치를 알리는 활동을 이어왔다.



LG는 이번 프로젝트를 통해 미소가 가진 가치와 의미를 되새기고, 더 많은 사람이 미소 지을 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 운영할 계획이다.



LG는 첫 프로그램으로 대국민 사진 공모전인 ‘스마일 모먼트’를 진행한다. 다음 달 18일까지 본인이나 가족·지인 등이 미소 짓는 모습을 담은 사진을 공식 홈페이지에 제출하면 심사를 거쳐 최종 50개 작품을 선정한다. 당선작은 연말 서울 광화문 일대 옥외 전광판과 신문 광고에 활용된다.



신입사원과 예비부부를 대상으로 한 무료 컨설팅 프로그램인 ‘스마일 클래스’도 운영한다. 지난해 이후 입사한 신입사원을 대상으로 직장생활에서 마주할 수 있는 다양한 상황에 대한 대처법과 인공지능(AI) 활용 실습, 직무별 멘토링 등을 진행할 예정이다. 또 LG전자 복합문화공간인 ‘그라운드220’에서 예비부부를 대상으로 부부 대화법과 집안일 분담, 인테리어, 재무관리 등에 대한 상담을 진행한다.

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