세계일보

검색

현대엔지니어링, 군산 AI 데이터센터 수주

입력 :
이현미 기자

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
SGC그룹 추진 300MW 규모
사업비 8700억원… 10월 착공

현대엔지니어링은 SGC그룹이 발주한 군산 SGC AI 데이터센터 신축사업을 수주했다고 28일 밝혔다.

 

군산 SGC AI 데이터센터 신축 사업 투시도. 현대엔지니어링 제공
군산 SGC AI 데이터센터 신축 사업 투시도. 현대엔지니어링 제공

이번 사업은 전북 군산시 비응도동 일대 11만5702㎡ 부지에 60MW(메가와트)급 AI 데이터센터를 짓는 프로젝트다. SGC그룹이 추진하는 총 300MW 규모 데이터센터 클러스터의 1단계 사업으로, 총사업비는 약 8700억원이다. 다음 달 착공할 예정이다.

현대엔지니어링은 건축·토목·설비·조경·통신 공사를 맡는다. 데이터센터 핵심 설비인 기계·전기·배관(MEP) 분야에서도 냉각탑과 냉동기, 수배전반 등 냉각·전력 공급 설비를 담당한다. 무정전전원장치(UPS)와 배터리, 자동제어 설비는 KT클라우드가 맡는다.

현대엔지니어링은 이번 사업을 수행하면서 후속 240MW 사업의 우선협상권을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 현재 우선협상대상자로 선정된 인천·경북 구미 데이터센터 사업까지 연내 계약을 마치면 올해 데이터센터 분야 수주 규모는 약 1조9000억원에 이를 전망이다.


이현미 기자 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

지지원 '아름다운 미소'
  • 지지원 '아름다운 미소'
  • 장원영, 가을 분위기 물씬
  • 레드벨벳 조이, 시스루 룩 입고 뽐낸 늘씬한 몸매
  • 트와이스 사나, 여신 미모에 섹시미까지…민소매 입고 뽐낸 글래머 몸매