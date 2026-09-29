현대엔지니어링, 군산 AI 데이터센터 수주

현대엔지니어링은 SGC그룹이 발주한 군산 SGC AI 데이터센터 신축사업을 수주했다고 28일 밝혔다.

군산 SGC AI 데이터센터 신축 사업 투시도. 현대엔지니어링 제공

이번 사업은 전북 군산시 비응도동 일대 11만5702㎡ 부지에 60MW(메가와트)급 AI 데이터센터를 짓는 프로젝트다. SGC그룹이 추진하는 총 300MW 규모 데이터센터 클러스터의 1단계 사업으로, 총사업비는 약 8700억원이다. 다음 달 착공할 예정이다.



현대엔지니어링은 건축·토목·설비·조경·통신 공사를 맡는다. 데이터센터 핵심 설비인 기계·전기·배관(MEP) 분야에서도 냉각탑과 냉동기, 수배전반 등 냉각·전력 공급 설비를 담당한다. 무정전전원장치(UPS)와 배터리, 자동제어 설비는 KT클라우드가 맡는다.



현대엔지니어링은 이번 사업을 수행하면서 후속 240MW 사업의 우선협상권을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 현재 우선협상대상자로 선정된 인천·경북 구미 데이터센터 사업까지 연내 계약을 마치면 올해 데이터센터 분야 수주 규모는 약 1조9000억원에 이를 전망이다.

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