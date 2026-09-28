삼성전자, 화성에 1조7천억 신규 투자…연구동 짓는다

시, 신축 관련 행정 전폭 지원
삼성전자가 화성캠퍼스에 1조7천억원을 투입해 연구동을 신축하는 등 대규모 신규 투자에 나선다.
김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장과 정명근 화성시장은 28일 화성시청 2층 중앙회의실에서 이런 내용을 골자로 한 '미래 성장 상생 협력 업무협약'을 체결했다.
이번 협약은 삼성전자의 지속적인 성장과 투자가 지역의 산업 경쟁력 강화로 이어지는 동반성장 생태계를 구축하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 삼성전자는 화성캠퍼스 내에 연구동을 신축하는 등 1조7천억원 규모의 시설 투자를 하며, 화성시는 이에 필요한 행정 절차를 지원하게 된다.
구체적인 투자 내용과 추진 일정은 사업 여건을 고려해 양 기관이 지속해서 협의해 나갈 예정이다.
아울러 양 기관은 ▲ 삼성전자의 투자 확대 및 안정적인 기업활동 지원 ▲ 연구·업무 기능 확충 및 미래 첨단산업 경쟁력 강화 ▲ 지역경제 활성화 및 지역사회 상생 ▲ 기업 현안 해결을 위한 관계부서 협업 및 행정지원 등에 협력하기로 했다.
화성시는 민선 9기 1호 투자 유치인 이번 협약을 통해 기업이 성장하면 도시가 함께 발전하는 선순환형 상생 모델을 만들어간다는 계획이다.
삼성전자 관계자는 "화성은 삼성전자의 성장과 함께해 온 중요한 거점"이라며 "앞으로도 화성시와 긴밀히 협력해 지속적인 성장 기반을 마련하는 한편 지역사회와 함께 발전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
정명근 화성시장은 "삼성전자는 화성의 산업 발전과 미래 첨단산업 생태계를 함께 만들어 온 핵심 파트너"라며 "이번 협약은 단순한 기업지원 협약을 넘어 기업의 성장과 도시의 미래를 하나로 연결하는 새로운 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.
<연합>
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