올해 남은 법정 공휴일 단 4일, 10월 연차 3일 쓰면 최대 9일 휴무 가능

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짧은 추석 연휴가 지나고 2026년 달력에 남은 법정 공휴일은 단 4일이다. 다가오는 10월 3일 개천절과 10월 5일 대체공휴일, 10월 9일 한글날, 그리고 12월 25일 성탄절이 올해 남은 휴일의 전부다.

이 중 3일의 공휴일이 10월 첫째 주와 둘째 주에 집중되어 있다. 그 사이에 끼어 있는 평일 3일에 연차를 활용하면 최대 9일의 장기 휴가를 계획할 수 있다.

◆ 연차 3일 활용 시 10월 3일부터 11일까지 연속 9일 휴무

우주항공청에 따르면 10월 3일 개천절은 토요일이다. 이에 따라 다음 평일인 10월 5일 월요일이 대체공휴일로 지정되었다. 주말을 포함하면 3일부터 5일까지 3일간의 연휴가 이어진다.

이후 한 주를 건너뛴 10월 9일 금요일은 한글날이다. 한글날 뒤에 곧바로 주말이 붙어 9일부터 11일까지 다시 3일의 휴일이 발생한다.

이 두 번의 연휴 사이에 남는 평일은 10월 6일부터 8일까지 총 3일이다. 해당 기간에 연차를 모두 사용할 경우 10월 3일 토요일부터 10월 11일 일요일까지 총 9일이 하나의 긴 연휴로 묶이게 된다.

연차 사용을 아껴야 한다면 하루만 쓰는 방법도 존재한다. 10월 2일 금요일 하루 연차를 내면 2일부터 5일까지 총 4일을 연속으로 쉴 수 있다.

10월 9일 한글날이 지나고 나면 연말까지 남은 공휴일은 12월 25일 성탄절 하루뿐이다. 약 두 달 반 동안 달력에 빨간 날이 존재하지 않는다.

올해 성탄절은 금요일이므로 주말과 그대로 이어진다. 결과적으로 12월 25일부터 27일까지 이어지는 3일 연휴가 2026년의 마지막 연휴가 된다.

◆ 2027년 휴일 전망…5일 이상 장기 연휴 부재

내년 달력의 휴일 여건은 올해보다 다소 아쉬운 편이다. 우주항공청이 발표한 ‘2027년 월력요항’을 보면 내년 관공서 공휴일은 총 72일이다.

주 5일 근무자를 기준으로 한 실제 휴일 수는 119일로 집계되었다.

3일 이상 이어지는 연휴는 총 10차례 발생하지만 5일 이상 쉬는 장기 연휴는 단 한 번도 없다. 이는 설날과 현충일, 광복절, 개천절이 모두 일요일과 겹치기 때문이다.

주 5일제 기준 3일 이상 이어지는 연휴 10번 중 가장 긴 휴일은 토요일을 포함해 4일간 이어지는 2월 6일부터 9일까지의 설 연휴다. 9월 14일부터 16일까지 이어지는 추석 연휴는 3일에 그친다.

이외에도 광복절, 한글날, 성탄절 등에 대체공휴일이 연결되어 3일 연휴가 형성된다.

한편 최근 여행업계 데이터와 통계청 자료를 종합하면 10월 징검다리 연휴 기간은 가을 성수기와 맞물려 직장인들의 연차 활용을 통한 단거리 해외여행 및 국내 숙박 수요가 급증하는 시기이다.

특히 3일의 연차로 9일 휴무가 가능한 구조는 장거리 노선 항공권 예약률을 끌어올리는 경제적 파급 효과를 낳는다.

반면 10월 중순 이후 12월 말까지 공휴일이 전무한 70여 일의 기간은 국내 관광 및 유통 업계의 소비 심리가 일시적으로 위축되는 비수기로 전환될 가능성이 높다는 것이 업계의 공통된 분석이다.

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