유호진 ‘Hundred Fingers’, AGT 시즌21 3위…하위 맨델 투자·프로듀싱 제안으로 라스베이거스 공연 추진

마술사 유호진이 이끄는 10인 매니플레이션 팀 ‘Hundred Fingers(헌드레드 핑거즈)’가 미국 NBC ‘America’s Got Talent(AGT)’ 시즌21에서 최종 3위를 기록한 데 이어 라스베이거스 독립 공연 제작을 추진한다.

이번 공연 추진은 AGT 심사위원 하위 맨델(Howie Mandel)의 제안에서 시작됐다. 맨델은 Hundred Fingers의 파이널 무대를 본 뒤 이들의 공연을 높이 평가하며, 우승 여부와 관계없이 라스베이거스에서 독립 공연을 선보일 필요가 있다는 뜻을 밝혔다.

그는 생방송에서 공연 기회가 주어지지 않을 경우 자신의 비용을 들여 직접 프로듀싱하겠다는 의사도 공개했다. Hundred Fingers가 최종 3위로 시즌을 마친 뒤에도 “내가 비용을 내겠다(I’ll pay for it)”며 투자 및 프로듀싱 의사를 재차 밝혔다.

Hundred Fingers 측에 따르면 방송 종료 후에도 맨델은 가능한 한 빠른 시일 내 라스베이거스 공연을 추진하고 싶다는 뜻을 전달한 것으로 전해졌다.

Hundred Fingers는 이번 시즌 두 차례 골든버저를 받은 데 이어 파이널까지 진출했다. 최종 우승에는 이르지 못했지만 심사위원의 직접적인 투자·프로듀싱 제안을 받으면서 AGT 무대를 넘어 라스베이거스 독립 공연 제작을 추진하는 단계로 활동 영역을 넓히게 됐다.

Hundred Fingers는 유호진을 중심으로 김호산, 김도현, 김지호, 윤제섭, 김철규, 최준형, 연문형, 김한수, 이현용 등 국내 매니플레이터 10명으로 구성된 퍼포먼스 그룹이다. ‘Ten magicians. One mind. A hundred fingers.’를 슬로건으로 10명의 마술사와 100개의 손가락이 하나처럼 움직이는 집단 매니플레이션을 선보이고 있다.

카드와 깃털 등 매니플레이션의 전통적인 소재에 10명의 움직임을 결합해 개인의 손기술을 중심으로 전개되는 기존 방식과 다른 형태의 퍼포먼스를 구성한 것이 특징이다. 유호진은 국내 매니플레이터들을 직접 모아 팀을 결성하고 프로듀서이자 디렉터, 리더로 공연 제작을 이끌어왔다.

유호진은 앞서 2012년 FISM World Championships of Magic에서 아시아 최초로 그랑프리를 수상했으며, 2014년 Academy of Magical Arts의 ‘올해의 마술사상’을 최연소로 수상했다. 이후 브로드웨이와 런던 웨스트엔드, 시드니 오페라 하우스 등 세계 주요 무대에서 10년 이상 활동하며 4,500회 이상의 공연 경험을 쌓았다.

AGT와의 인연도 이어져 왔다. 2016년 AGT 시즌11에 게스트 퍼포머로 초청됐으며, 2022년에는 직접 참가해 파이널에 진출했다. 이후 ‘AGT: Fantasy League’에도 출연했으며, 이번 시즌에는 개인 퍼포머가 아닌 Hundred Fingers의 리더이자 창작자로 무대에 올랐다.

유호진은 “물론 우승하고 싶었지만 Hundred Fingers를 처음 만들었을 때부터 목표는 대회에서 좋은 순위를 얻는 것이 아니라 세계 어디에도 없는 하나의 공연을 만드는 것이었다”며 “두 번의 골든버저와 파이널 3위, 그리고 라스베이거스에서 공연을 만들 수 있는 새로운 기회까지 얻게 됐다. AGT의 마지막이 Hundred Fingers에게는 또 다른 시작이 된 것 같다”고 말했다.

Hundred Fingers는 하위 맨델의 투자 및 프로듀싱 제안을 바탕으로 라스베이거스 독립 공연 제작을 추진하며 향후 구체적인 공연 계획을 논의해 나갈 예정이다.

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