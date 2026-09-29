[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 29일 (화요일) 66년생, 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다

96년생: 일을 차분히 순서대로 진행하라. 84년생: 어두운 곳보다 밝은 곳으로 향하라. 72년생: 주변의 질투로 재주와 능력이 반감된다. 60년생: 직장인은 일의 책임소재로 난감해진다. 48년생: 강자에게는 정도로, 약자에게는 유연하게. 36년생: 잘나거나 못나거나 배울 점이 있다.

97년생: 누구나 입장이 바뀔 수 있으니 자랑하지 말라. 85년생: 작은 질병도 방치하면 확산될 수 있다. 73년생: 자신의 마음을 솔직히 전달하라. 61년생: 오르막보다 내리막이 더 위험하다. 49년생: 입장을 납득시키는 데 어려움이 예상된다. 37년생: 물통이 물이 가득한데 계속 붓고 있다.

98년생: 내실 있는 일에 관심을 가져라. 86년생: 필요한 것은 그냥 받아들이는 게 좋다. 74년생: 자신의 능력을 가치 있게 여기고 노력하라. 62년생: 경제적으로 안정되고 있는 운이다. 50년생: 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압해라. 38년생: 무심한 자식들 때문에 마음 상할 수 있다.

99년생: 선배나 윗사람의 조언을 잊지 말고 활용하라. 87년생: 정신적인 고통을 견디기가 훨씬 어렵다. 75년생: 고민을 안겨주는 인간관계를 피하라. 63년생: 지나친 겸손도 위장한 것처럼 느껴진다. 51년생: 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라. 39년생: 다른 곳으로 움직이려니 힘들다.

00년생: 의심할 일이 생기면 반드시 확인해 보아라. 88년생: 물통이 물이 가득한데 계속 붓고 있다. 76년생: 금전관계의 압력이 온다. 64년생: 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라. 52년생: 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다. 40년생: 뜻하지 않은 재물이 들어올 수 있다. 28년생: 건강에 신중하고 차분하게 대응하라.

01년생: 마음에 동요를 먼저 없애고 일을 구해야. 89년생: 손해본다고 속상해하지 마라. 77년생: 심리적으로 위축되지 말고 당당한 척 해라. 65년생: 이기적인 편중된 사고방식은 피하라. 53년생: 강하게 부딪칠수록 저항이 세진다. 41년생: 주변 사람들에게 머리를 숙이면 크게 길하다. 29년생: 좋은 계획도 실행되지 않는다면 그림의 떡.

02년생: 능력만 믿고 교만하면 실패의 수가 따를 듯. 90년생: 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압해라. 78년생: 미혼자 인연이 오는 운이다. 66년생: 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다. 54년생: 충동구매로 소비가 과하니 외출을 삼가라. 42년생: 매사에 욕심을 자제하고 휴식을 취해라. 30년생: 심신이 개운하지 않을 때이다.

03년생: 주변에 베풀어야 이득이 돌아오는 형상. 91년생: 마음먹고 일을 진행하지만 순조롭지 않다. 79년생: 복잡할수록 점점 힘들어진다. 67년생: 오늘은 중요한 일이니 집중력을 발휘하라. 55년생: 발 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다. 43년생: 후회하지 말고 안전한 쪽을 선택하라. 31년생: 누구나 똑같은 것을 주고받을 수 없다.

04년생: 내 몫을 챙기기 힘이 드는 운. 92년생: 복잡한 이성문제가 타협으로 이루어진다. 80년생: 지나친 의심은 불행하게 만든다. 68년생: 과소평가는 과대평가보다 나쁘게 작용한다. 56년생: 단판승부에 강하면 힘을 한곳에 집중하라. 44년생: 작은 마찰은 양보하고 마무리해라. 32년생: 궁금한 것이 있으면 재빨리 해결하라.

05년생: 실익이 따르지 않는 일에 오래 머물러 있지 마라. 93년생: 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라. 81년생: 해야 할 일이 많지만 순조롭다. 69년생: 사적인 관계를 돈독히 하는 데도 힘써라. 57년생: 시장조사 없이 일을 벌이면 안 된다. 45년생: 심심풀이로 하는 일이 습관이 된다. 33년생: 느긋한 마음으로 기다리면 좋은 일이 있다.

06년생: 분명하지 않으면 협력에 참가하지 마라. 94년생: 사람이나 돈은 고갈되기 전에 보충하라. 82년생: 자기개발을 위한 고민을 해라. 70년생: 손익 계산만 하다가는 얻는 것이 없다. 58년생: 예상 밖의 결과가 나온 근원을 분석해 보라. 46년생: 부동산관계 문서관계는 잘 마무리하라. 34년생: 근원을 알 수 없는 말은 부정확하다.

95년생: 자신을 드러내고 싶지만 아직은 이르다. 83년생: 엇갈리는 만남 속에 한 사람을 만난다. 71년생: 타인의 이익을 먼저 생각하면 길하다. 59년생: 심신이 피곤하면 안식처를 찾아라. 47년생: 우연한 일로 기대하지 않은 재물을 얻는다. 35년생: 많은 이들과 돈독한 정을 나누면 편안하다.

백운철학원

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