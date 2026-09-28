李대통령, 귀국하자마자 반도체 챙긴다…삼성·SK와 3대 메가프로젝트 점검

이재명 대통령이 세 번째 민관합동 점검회의를 통해 삼성전자·SK 등 재계와 함께 반도체·피지컬AI·AI데이터센터를 중심으로 한 '3대 메가프로젝트'의 추진 상황을 점검하고 정주 여건 조성과 기업 지원 방안을 논의한다.

이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴시스(청와대통신사진기자단)

청와대는 이재명 대통령이 오는 29일 오후 3시 청와대에서 ‘메가프로젝트 제3차 민관합동 점검회의’를 열고 반도체, 피지컬AI, AI데이터센터 등 주요 프로젝트의 추진 현황을 점검한다고 28일 밝혔다.

이번 회의는 이 대통령이 매달 직접 주재하는 세 번째 점검회의이자 청와대 내 메가프로젝트 전담 조직인 국가전략투자보좌관실이 신설된 이후 처음 열리는 회의다. 이 자리에서 메가프로젝트 이행과 관련해 사람이 모이는 살기 좋은 지역을 조성하기 위한 정주여건 조성 방안도 함께 논의한다.

회의는 대통령 모두 발언 이후 국무조정실과 국토교통부·교육부·문화체육관광부·보건복지부가 ‘메가프로젝트 연관 지역의 정주여건 조성 방안’을 발표한다. 이어 산업통상부·국토부·기후에너지환경부·국방부에서 '남부권 반도체 벨트 조성 추진 현황 및 계획'을 보고한다.

산업부와 과학기술정보통신부는 ‘국민체감 피지컬AI 및 AI로봇 확산방안’을 발표하고, 과기정통부는 AI데이터센터 구축 현황과 향후 계획을 설명할 계획이다.

회의에는 청와대에서 대통령비서실장과 안보실장, 국가전략투자보좌관, 경제성장수석, 사회수석, AI미래기획수석 등도 참석한다. 민간에서는 삼성전자와 SK의 사장급 인사가 참석할 예정이다.

앞서 이 대통령은 지난달 10일 열린 2차 민관합동 점검회의에서 메가프로젝트 추진과 관련해 “속도전을 넘어서 전격전을 치러야 하는 상황”이라며 신속한 사업 이행을 주문했다. 당시 정부는 메가특구특별법의 연내 제정을 추진하고 청와대와 국무총리실에 각각 전담 조직을 두기로 했다.

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