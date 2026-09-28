자원봉사애원, 돌봄시설 아동들에게 북한강 뱃길 추억 선물

보육원과 모자원 아동을 위한 북한강 문화체험 사업이 마련됐다.

사단법인 자원봉사애원(이사장 김고은)은 전기 유람선 운항사 가평크루즈의 후원으로 ‘2026 우리들의 첫 항해’를 마무리했다고 밝혔다. 올해 처음 추진한 이 사업은 여행과 문화체험 기회가 적은 돌봄시설 아동들에게 크루즈 여행과 자연 체험을 선물하기 위해 기획됐다.

2026 우리들의 첫 항해’에 참여한 아동과 인솔자들이 가평크루즈 선착장에서 기념촬영을 하고 있다. 뒤로 전기 유람선이 보인다.

체험은 8월부터 9월까지 진행됐다. 서울의 보육원, 강릉‧춘천의 모자원 등 3개 기관에서 아동 22명과 보호자·인솔자 19명 등 모두 41명이 참여했다. 가평크루즈는 참가자 전원에게 왕복 승선권과 햄버거 세트를 후원했다.

참가자들은 경기 가평군에서 436t급 크루즈에 올라 북한강 풍경을 감상하며 선상 식사를 즐겼다. 이어 남이섬에 도착해 섬을 둘러보고 다람쥐와 청설모 등 자연 속 동물을 만났다.

‘2026 우리들의 첫 항해’에 참여한 아동이 북한강 크루즈 체험을 떠올리며 그린 그림. 함께한 사람들과 유람선의 모습을 담았다.

한 참가 아동은 “처음으로 큰 배를 타봤는데 시원한 바람이 불어 기분이 정말 좋았다”며 “남이섬에서 다람쥐와 청설모를 직접 봐 신기했고, 다음에 꼭 다시 오고 싶다”고 말했다. 참여 기관의 한 보호자도 “아이들이 평소 경험하기 힘든 특별한 추억을 만들 수 있어서 기뻤다”고 전했다.

체험에 참여한 아동들이 북한강을 운항하는 가평크루즈 선내에서 식사를 즐기고 있다.

김고은 이사장은 “가평크루즈의 따뜻한 후원 덕분에 아이들에게 잊지 못할 추억을 선물할 수 있었다”며 “앞으로도 모든 아동의 건강한 성장을 위해 다양한 문화복지 지원 프로그램을 이어가겠다”고 밝혔다.

자원봉사애원은 1994년 설립 이후 문화체험 기회가 적은 아동과 장애 아동 등을 대상으로 문화예술·체험 지원 사업을 펼쳐왔다.

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