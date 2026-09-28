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일본 제쳤다…이번 추석 연휴 해외여행 예약 1위 차지한 ‘뜻밖의 국가’

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김수진 기자 sjkim@segye.com

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하나·모두투어 집계 결과…짧은 연휴·고환율 직격탄에 ‘단거리 핀셋 여행‘ 쏠림

이번 추석 연휴 해외여행 판도에서 예상외의 결과가 나왔다. 전통적인 강자였던 일본을 제치고 일부 주요 여행사 예약률 1위를 기록한 곳은 바로 중국이었다. 

추석 연휴를 앞둔 인천국제공항 출국장이 해외여행을 떠나는 여행객들로 붐비고 있다. 올 추석 연휴에는 짧은 연휴와 고물가 여파로 단거리 노선에 수요가 집중된 것으로 나타났다. 공항사진기자단
추석 연휴를 앞둔 인천국제공항 출국장이 해외여행을 떠나는 여행객들로 붐비고 있다. 올 추석 연휴에는 짧은 연휴와 고물가 여파로 단거리 노선에 수요가 집중된 것으로 나타났다. 공항사진기자단

 

28일 여행업계에 따르면 하나투어·모두투어·노랑풍선 등 주요 여행사의 추석 연휴 해외여행 예약 데이터 집계 결과, 중국과 일본을 비롯한 단거리 노선이 전체의 90%를 육박하며 압도적인 선택을 받았다.

 

특히 하나투어의 경우 중국 예약 비중이 32%를 기록하며 일본(31%)을 근소하게 앞질렀고, 노랑풍선 역시 중국이 37.1%로 1위를 차지했다. 모두투어 집계에서도 중국(35.7%)이 일본(26.9%)을 따돌리며 선두에 올랐다. 반면 교원투어는 일본이 40.5%로 1위를 기록하는 등 여행사별 집계에 따라 1·2위가 엇갈렸으나, 공통적으로 ‘중·일 단거리 투톱 체제’가 강력하게 형성된 것으로 나타났다.

 

이처럼 중국 여행 수요가 급증한 것은 상대적으로 짧았던 연휴 기간과 고환율·유류할증료 인상 등 비용 부담이 맞물린 결과로 풀이된다. 이동 시간에 대한 부담을 줄이면서도, 태항산·계림·백두산·장자제 등 가성비와 자연경관을 동시에 챙길 수 있는 상품들에 실수요가 집중됐다는 분석이다.

 

한 여행업계 관계자는 “짧은 연휴 기간과 고물가 영향으로 이동 시간이 적고 선택지가 다양했던 중국과 일본으로 예약이 폭발적으로 몰렸다”며 “이러한 단거리 선호 현상은 다가오는 10월 초 징검다리 연휴까지 이어질 것으로 보인다”고 내다봤다.


김수진 기자 sjkim@segye.com 기자페이지 바로가기

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