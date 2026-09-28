추석연휴 인천공항 여객 일본 가장 많이 찾아... 하루평균 22만명 역대 추석 최다 실적

추석 연휴 동안 인천공항을 이용한 여객은 하루 평균 22만명에 이른 것으로 나타났다.



인천국제공항공사는 추석 연휴 기간 역대 추석 중 최다인 하루 평균 21만 9805명의 여객이 인천공항을 이용했다고 28일 밝혔다.

인천공항 제2터미널 내부 모습.

23일부터 27일까지 이어진 추석 연휴 총여객은 109만 9025명, 하루 평균 여객은 21만 9805명으로 집계됐다. 이 같은 여객 숫자는 지난해 추석(21만 7613명) 대비 약 1% 증가해 2001년 3월 인천공항 개항 이후 역대 추석 연휴 중 최다 여객실적이다.

이번 연휴 중 출발여객이 가장 많은 날은 23일(12만 4989명), 도착여객 및 전체여객이 가장 많은 날은 27일(도착 13만 1382명, 전체 23만 6810명)이었다.

국제선 지역별 여객 실적은 △일본(30만 8287명, 28.2%) △동남아(23만 26명, 21.1%) △중국(21만 5237명, 19.7%) △미주(10만 5593명, 9.7%) △동북아(10만 2972명, 9.4%) △유럽(8만 2758명, 7.6%) △대양주(2만 9345명, 2.7%) △중동(1만 2568명, 1.2%) △기타(5218명, 0.5%) 순으로 나타났다. 추석 연휴 기간 항공기 운항은 총 6519편, 일평균 1304편을 기록했으며 최다 운항편은 25일과 27일에 모두 1310편을 기록하며 역대 최다 운항 실적을 경신했다.

이번 추석 연휴의 경우 초반에는 출국여객, 후반에는 도착여객이 집중되며 날짜와 시간대에 따라 여객흐름이 달라지는 특성을 보였다. 인천공항공사는 이에 맞춘 맞춤형 특별대책 시행을 통해 평소와 다름없이 안정적이고 정상적인 공항운영을 지속했다.

해당 기간 공사는 시간대별 여객 특성에 대응해 △출국장 조기개장 △스마트 서비스 확대 △현장 혼잡관리 △여객편의 및 접근교통 대책 시행 △항공기 운항안전 강화 등 공항운영 전 분야에 걸쳐 관계기관 합동 특별교통대책을 시행했다.

인천공항 전경.

특히 법무부와 협력해 출국여객이 몰리는 오전 시간 주요 출국장을 평소보다 30분 일찍 개장했으며, 최첨단 CT X-ray 장비를 최대 45대 가동하는 등 출국수속 역량을 강화해 여객혼잡을 완화했다.

또 스마트 서비스 이용 항공사를 확대하고 전담 안내인력 34명을 배치했으며, 식음매장 등 운영 확대, 임시 주차장 확보, 공항 내 셔틀버스 및 대중교통 운행 확대 등 공항운영 전 분야에서 서비스를 강화해 여객편의를 제고했다.

이를 바탕으로 출발여객이 가장 많았던 23일에도 혼잡시간(오전 6시~10시) 제1여객터미널 출국장의 평균 대기시간은 3분, 최대 대기시간은 12분(오전 9시~10시)으로 집계돼 평소와 다름없는 공항운영을 유지했다. 인천공항공사는 국토부, 법무부, 세관, 검역소 등 정부기관과 공사, 자회사, 항공사, 조업사 등 공항상주직원의 유기적인 협업, 그리고 대중교통·스마트 서비스 이용 등 여객들의 적극적인 협조를 바탕으로 성수기 안정적인 공항운영이 가능했던 것으로 분석하고 있다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “올해 추석 연휴 기간 많은 이용객이 인천공항을 이용했지만 9만 4000여 공항상주직원의 협업과 여객 협조를 바탕으로 평소와 다름없는 안정적인 공항운영 을 지속할 수 있었다”며 “이어지는 10월 초 연휴에 대비해 안정적인 공항운영에 만전을 기함으로써 국민 여러분께 더욱 안전하고 편리한 공항 서비스를 제공할 계획이다”고 말했다.

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