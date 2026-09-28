“패싸움 난 줄 알고”…노사연 50명 대가족 모임에 경찰 출동한 사연

가수 노사연이 대가족이 모이는 명절마다 경찰이 출동했던 사연을 공개해 웃음을 자아냈다. 가족들의 큰 목소리 때문에 이웃이 실제 싸움이 벌어진 것으로 오해해 경찰에 신고했다는 것이다.

노사연은 지난 26일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에 출연, ‘추석에 나 혼자 산다’를 주제로 이야기를 나눴다.

이날 노사연은 명절 가족 모임에 대해 “외할머니가 8남매를 낳으셨다. 이모, 삼촌 자식들까지 50명이 모였다. 목소리도 다 크다”고 말했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

이어 “옛날에 큰 싸움이 났다고 경찰이 온 적도 있다”면서 과거 서울의 아파트에서 있었던 일을 떠올렸다. 노사연은 “시골에서는 괜찮다. 서울에 모였을 때는 아파트였는데 (목소리가) 너무 커서 사람들이 신고했다. 경찰들이 ‘싸움 났는데 괜찮냐’고 물어서 아니라고 했다. 노는 거라고 말했다”라고 설명했다.

남편 이무송 역시 처가 식구들이 모이는 날이면 큰 소리에 놀랐다고 한다. 노사연은 “이무송씨가 우리 집에서 얼마나 힘들었겠냐. 전쟁터에 온 것 같고 너무 무서웠다고 한다”고 전했다. 반대로 이무송의 집안은 조용한 편이라며 “우리 시댁은 조용하다. 사람이 올 때 소리가 들려야 하는데 발걸음도 얌전하다”고 덧붙였다.

앞서 노사연의 사촌동생인 배우 한상진도 지난해 한 방송에서 “명절에는 40명이 모인다”면서 “윷놀이하다가 싸워서 경찰이 왔다. 패싸움 난 줄 알고 누가 신고했다”고 밝힌 바 있다.

한편 노사연의 집안은 여러 세대에 걸쳐 음악과 방송, 스포츠 등 문화예술계과 인연이 깊은 것으로 알려졌다. 노사연의 이모는 원로가수 고(故) 현미이며, 한상진은 노사연의 이종사촌이다. 또한 한상진의 아내는 전 국가대표 농구선수이자 농구 지도자인 박정은이다. 노사연의 친언니 노사봉 역시 방송인으로 활동했다.

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