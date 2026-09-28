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‘길 잃고 헛디디고’… 충북 소방, 10월 산악사고 안전주의보 발령

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청주=윤교근 기자 segeyun@segye.com

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최근 3년 10월 산악사고 월별 최다
2025년 10월엔 108건 연중 최고

단풍철인 10월 산악사고가 급증하면서 주의가 요구된다.

 

충북소방본부는 다음 달 1∼31일까지 한 달간 ‘산악사고 안전주의보’를 발령한다고 28일 밝혔다. 본격적으로 등산객이 증가하는 10월을 앞두고 각종 사고가 우려되기 때문이다.

 

충북소방본부 구조대원들이 산악사고 현장에서 구조 활동을 펼치고 있다. 충북소방본부
충북소방본부 구조대원들이 산악사고 현장에서 구조 활동을 펼치고 있다. 충북소방본부

도소방본부에 따르면 최근 3년간(2023∼2025년) 도내에서 발생한 산악사고는 총 2039건이다. 이 가운데 10월에만 257건이 발생해 월별로 가장 많았다. 지난해에는 10월 산악사고가 108건으로 연중 최다를 기록했다.

 

사고 유형별로는 지난해 기준 길 잃음이 157건(25.8%)으로 가장 많았고 실족 127건(20.9%)이 뒤를 이었다. 탈진·탈수 42건, 질환 36건, 경련 22건 등 산행 중 체력 저하나 신체 이상으로 인한 사고도 이어졌다.

 

이에 도소방본부는 산행 전 기상과 등산로 상태를 확인하고 자신의 체력에 맞는 산행계획을 세울 것을 요청했다.

 

또 가을철 산행 안전수칙 준수를 당부했다. 지정된 등산로를 이용하고 충분한 준비운동을 해야 하며, 무리한 산행과 음주산행을 삼가야 한다. 해 지기 전에 하산하고 휴대전화 배터리 등 비상연락 수단을 확인하며, 일행과 함께 산행하는 것도 중요하다고 강조했다.

 

특히 산행 중 어지럼증이나 호흡곤란 등 이상 증상이 나타나면 즉시 산행을 중단하고 휴식을 취해야 한다고 강조했다. 길을 잃거나 사고가 발생한 경우에는 주변 지형지물과 위치정보를 확인한 뒤 신속히 119에 신고해 달라고 권고했다.

 

박근오 충북소방본부장은 “10월은 선선한 날씨와 단풍으로 산을 찾는 사람이 많아지는 만큼 산악사고 위험도 커지는 시기”라며 “즐거운 가을 산행이 안전하게 마무리될 수 있도록 산행 전 충분히 준비하고 자신의 체력에 맞는 등산을 해달라”고 말했다.


청주=윤교근 기자 segeyun@segye.com 기자페이지 바로가기

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