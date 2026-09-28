조국 “여당 의석수는 대통령 지지율의 3배”…대입해보니 민주당 ‘114석’

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 28일 ‘여의도에서 공유돼 있는 속설’이라며 대통령 지지율과 총선 여당 의석수의 상관관계 공식을 제시했다. 이날 공개된 국정지지율을 두고 집권여당에 경고 메시지를 던진 것으로 풀이된다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장. 뉴시스

조 원장은 이날 자신의 페이스북에 “총선 여당 의석수 ≒ 대통령 지지율 X 3”이라는 공식을 소개하며 21대와 22대 총선을 예시로 들었다.

조 원장은 21대 총선 직전 2020년 4월 1주차 문재인 대통령의 국정지지율이 리얼미터 기준 53.7%였고, 여기에 3을 곱한 값이 161.1이며 총선 결과 민주당 의석수가 180석이었다고 설명했다.

이어 22대 총선 직전인 2024년 4월 1주차 윤석열 대통령 지지율은 리얼미터 기준으로 36.8%였으며, 3을 곱하면 110.4가 된다고 밝혔다. 총선 결과 국민의힘이 비례위성정당을 포함해 얻은 의석수는 108석이었다.

다만 조 원장이 속설이라고 표현했듯 이를 온전한 공식으로 보기는 어렵다는 지적이 나온다. 조 원장은 비례위성정당을 합친 의석수를 비교 대상으로 삼았으나, 21대 총선의 계산값은 민주당 180석 중 비례대표 17석을 뺀 지역구 의석수(163석)와 더 가깝다.

그럼에도 이 공식을 최근 지지율에 대입해보면 여당으로선 뼈아픈 결과가 나온다. 이날 리얼미터가 발표한 결과에 따르면 이재명 대통령의 국정 수행 지지율은 전주보다 3.1%포인트 오른 37.9%였다.

조 원장의 공식대로 단순 대입할 경우 민주당의 예상 의석수는 약 114석(113.7석)에 그치게 된다. 현재 민주당 총 의석수 175석(지역구 161석·비례대표 14석)과 비교하면 60석 넘게 줄어드는 셈이다.

조 원장은 이 대통령 지지율을 대입한 수치를 직접 밝히지는 않았으나 “청와대와 집권여당 민주당이 정말 경각심을 가져야 한다”고 경고했다.

한편 이번 리얼미터의 국정지지율 조사는 에너지경제신문 의뢰로 지난 21~23일 전국 만 18세 이상 1508명을 대상으로 실시됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.5%포인트이며, 응답률은 3.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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