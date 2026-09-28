추석 연휴 끝나니 단풍 왔다…설악산서 올가을 첫 관측

28일 설악산 중청대피소에서 바라본 대청봉. 설악산국립공원사무소

추석 연휴가 끝난 가운데 설악산에 올가을 첫 단풍이 들기 시작했다. 지난해보다 사흘 빠르고 평년과는 같은 시점이다.

단풍은 설악산을 시작으로 점차 남쪽으로 내려가며 10월 중·하순에는 중부지방, 11월 초에는 남부지방에서도 절정에 이를 전망이다.

기상청은 28일 설악산에서 올가을 첫 단풍이 관측됐다고 밝혔다.

기상청은 산 정상에서부터 약 20%가 단풍으로 물들었을 때를 ‘단풍이 관측됐다’고 판단한다. 이후 산 전체의 약 80%가 물들면 ‘단풍 절정’으로 본다.

올해 설악산 첫 단풍은 지난해 10월 2일보다 사흘 이른 것으로 나타났으며, 평년과는 같은 시점에 관측됐다.

설악산 단풍 절정은 지난해 10월 24일이었고 평년에는 10월 17일이었다.

단풍절정 예측지도. 산림청

지난 22일 산림청이 발표한 ‘2026년 한반도 단풍절정 예측지도’에 따르면 올해 단풍은 10월 초 강원 북부 산지에서 본격적으로 물들기 시작해 10월 하순 전국적으로 절정에 이를 전망이다.

수종별 단풍 절정 시기는 은행나무가 10월 30일, 단풍나무류와 참나무류가 각각 10월 31일로 예측됐다.

주요 산별로는 설악산이 10월 20일로 가장 이르고, 속리산 10월 28일, 내장산 11월 4일, 한라산 11월 6일 등으로 전망됐다.

산림청은 올해 단풍 절정 시기가 최근 5년간 평균과 비교해 약 0.8일 늦어질 것으로 내다봤다.

단풍 절정 시기는 산의 고도와 지역, 수종 등에 따라 차이가 있는 만큼 단풍 나들이를 계획한다면 방문하려는 지역의 최신 관측 정보를 확인하는 것이 좋다.

설악산을 비롯한 전국 21개 주요 산의 단풍 관측 정보는 기상청 날씨누리에서 확인할 수 있다.

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