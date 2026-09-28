먼지투성이에도 빛난 재능…쓰레기장서 일하던 여성 모델 된 사연

중국의 쓰레기 수거장에서 일하던 20세 여성이 모델로 발탁, 실제 패션쇼 런웨이에 서면서 화제가 되고 있다.

27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등은 중국 저장성 타이저우에 거주하는 렁밍후이라는 여성의 사연을 보도했다. 그는 ‘차오런렁(超人冷·슈퍼맨 렁)’이라는 별칭으로도 알려져 있다.

렁밍후이는 현재 타이저우에서 남자친구 아버지의 폐품 수거 사업을 돕고 있다. 그가 처음 온라인에서 주목받은 것은 지난해 7월로, 쓰레기 수거장에서 먼지 묻은 작업복을 입고 일하는 모습이 담긴 영상이 공개되면서 누리꾼들의 관심이 집중됐다.

사회관계망서비스(SNS) 캡처

이후 그의 영상을 본 유명 모델 루셴런은 181㎝, 50㎏의 체격에 또렷한 이목구비를 가진 렁밍후이의 가능성을 확신하고 모델을 제안했다. 루셴런 역시 농촌에서 성장해 논밭 등을 배경으로 독특한 워킹 영상을 공개하며 이름을 알린 바 있다. 그는 렁밍후이에게 워킹을 지도하고 모델 활동 기회도 소개한 것으로 전해졌다.

렁밍후이는 지난해 11월 중국 선전에서 열린 ‘SS26 패션 소스’ 무대를 통해 정식으로 런웨이에 데뷔했다. 이후 중국 자동차 업체와 고급 예술 브랜드 등과 협업했다. 그는 여러 모델 에이전시로부터 전속 계약 제안을 받았지만 이를 받아들이지는 않았다.

그가 모델 활동과 함께 쓰레기 수거 일을 이어가는 데는 개인적인 사정도 있다. 렁밍후이는 한 살 때 부모가 이혼한 뒤 조부모 밑에서 자랐으며, 15세 때 할아버지가 세상을 떠난 뒤 학교를 그만두고 공장과 계산원 등 여러 일을 전전했다. 이후 현재의 남자친구 가족이 그를 받아들이고 학업을 이어갈 수 있도록 경제적으로 도움을 준 것으로 알려졌다.

렁밍후이는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “쓰레기를 줍는 것은 생계를 위한 수단이고, 모델은 꿈이다. 이 두 가지 길은 서로 충돌하지 않는다”고 밝혔다. 이어 “나에게 모델 활동 기회가 많지 않다는 것을 잘 알고 있다. 더 노력해야 한다”며 워킹과 포즈 등을 계속 연습하고 있다고 전했다.

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