백진희 "드라마 촬영 중 돌에 머리 찧어 뇌진탕 걸려"

배우 백진희가 과거 드라마 촬영 도중 뇌진탕과 발목 부상을 당했던 일을 떠올렸다.

백진희는 최근 자신의 유튜브 채널 '지니이즈백'에 배우 최다니엘, 김기남과 함께한 영상을 공개했다.

배우 백진희가 과거 드라마 촬영 도중 뇌진탕과 발목 부상을 당했던 일을 떠올렸다. 유튜브 캡처

이날 세 사람은 과거 함께했던 작품과 촬영 현장에 관한 이야기를 나눴다.

김기남은 MBC 드라마 '미씽나인' 촬영 당시를 떠올리며 "쉽지 않은 촬영장이었다. 엄청 힘들었다"고 말했다.

백진희는 "나 수영을 못 해. 그리고 물 공포증이 있는데 그걸 도전한 거야"라며 "제주도 바다에 한겨울에 계속 들어갔잖아"라고 회상했다.

이어 "심지어 무슨 신을 찍다가 잘못 넘어져서 돌에 머리를 찧어가지고 뇌진탕도 걸리고 별일이 다 있었어"라고 밝혔다.

KBS 2TV 드라마 '저글러스' 촬영 당시 발목을 다쳤던 일도 언급했다.

백진희는 "첫 촬영이었어. 내가 대기를 하다가 화장실을 가는데 발을 잘못 미끄러져 가지고 발이 꺾였다"고 말했다.

이어 "일주일 동안 촬영이 중단됐었잖아. 이제 겨우 촬영 복귀를 했는데 제가 잘 못 걸으니까 고생을 많이 했다"고 했다.

당시 함께 출연했던 최다니엘에게 고마웠던 일도 떠올렸다.

백진희는 "오빠가 동선에 제약이 있으니까 오빠 걸 다 맞춰서 바꿔주고, 옷도 빨리 못 갈아입으니까 기다려줬다"며 "이동할 때 나 그때 휠체어 탔잖아. 오래 걸리니까 다 기다려줬다"고 말했다.

이어 "스태프분들뿐만 아니라 오빠도 너무 미안했고 고마웠다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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