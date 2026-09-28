병원 못 찾은 33주 산모, 헬기로 부산까지…3시간 만에 병원 도착해 아들 출산

추석 연휴 양수가 터진 임신 33주 산모가 대구·경북지역에서 수용 가능한 병원을 찾지 못해 소방헬기로 부산까지 이송된 끝에 무사히 출산한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

대구·경북에서 양수가 터진 임신 33주차 산모가 병원을 찾지 못해 소방헬기로 부산까지 이송된 끝에 무사히 아들을 출산했다. 사진은 해당 산모를 수용해 출산을 도운 좋은문화병원 전경. 좋은문화병원 제공

28일 부산 좋은문화병원에 따르면 지난 24일 오후 4시쯤 경북 예천에서 양수가 터진 30대 산모 A씨가 119에 도움을 요청했다. 임신 33주 차로 조산 위험이 컸던 A씨는 대구·경북지역에서 수용 가능한 병원을 찾지 못하다가 부산 좋은문화병원의 긴급 수용 결정으로 헬기를 타고 부산으로 이송됐다.

A씨는 경북소방 헬기를 타고 부산 사상구 동서대 운동장에 도착한 뒤 구급차로 옮겨져 오후 6시57분쯤 좋은문화병원에 도착했다. 최초 119 신고부터 병원 도착까지 2시간56분이 걸렸다.

이송 연락을 받은 병원은 산부인과와 소아청소년과 전문 의료진을 투입해 응급 분만을 준비했다. A씨는 병원 도착 직후 의료진의 진료를 받아 자연분만으로 아들을 출산했고, 현재 산모와 신생아 모두 회복 중인 것으로 알려졌다.

좋은문화병원은 산부인과 전문의 18명과 24시간 소아청소년과 진료체계, 신생아집중치료실(NICU) 등을 갖추고 있어 고위험 산모의 긴급 이송 요청을 수용할 수 있었다고 설명했다. 응급 분만을 담당한 김중일 산부인과 과장은 “임신 33주에 양막 파열까지 겹쳐 매우 긴박한 상황이었지만, 이송 연락을 받자마자 산부인과와 신생아 전담팀이 준비한 덕분에 산모와 아기 모두 무사할 수 있었다”고 말했다.

한편 1978년 개원한 좋은문화병원은 누적 분만 12만 건을 앞두고 있으며, 신생아집중치료실과 소아외과 전문의 등을 확보해 고위험 산모와 신생아 진료체계를 운영하고 있다.

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