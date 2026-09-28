유인영, '결정사' 상담…"연상 선호했지만 지금은 연하가 좋아"

배우 유인영이 결혼정보회사를 방문해 "연상보다 연하가 좋다"고 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '인영인영'에는 '다들 결혼 언제 하냐고 물어보셔서…결혼정보회사에서 수다 떨고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

유튜브 채널 '인영인영'

유인영은 "항상 결혼에 대해 꿈꿔오긴 했다, 그런데 사람들이 저한테 결혼에 대한 환상이 크다고 한다"라며 "저랑 노는 게 가장 재밌고, 제가 어릴 때부터 일해서 그런지 규칙적으로 출퇴근하는 사람은 힘들다"라고 말했다.

상담자가 "나이는 어떻게 보시냐"라고 묻자, 유인영은 "어릴 때는 저보다 성숙한 연상을 선호했으나, 지금은 연하면 좋겠다"라며 "지금은 나보다 연하여도 나이가 많다, 그렇게 어리지 않다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 "이왕이면 모든 게 괜찮은 사람이면 좋겠다, 육각형에 딱 맞출 순 없지만 한 군데가 부족한 것보다 적당한 게 좋지 않을까"라며 "제가 결혼을 못 한 이유가 있는 거 같지 않냐"라고 말했다. 이에 상담사는 "아니다, 인영 님이 육각형"라며 "나이만 빼면"이라고 답해 또 한 번 웃음을 자아냈다.

상담을 마친 유인영은 "나 되게 까탈스럽다, 결혼 못 하는 이유가 있었다"라며 "상담을 받아보니 자기 객관화가 더 잘 되는 거 같다"라고 소감을 남겼다.

<뉴스1>

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