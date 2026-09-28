전현무 "회식에서 술 취한 연기, 차 문 닫히면 멀쩡해"

방송인 전현무가 회식 자리에서 술 취한 연기를 한다고 밝혔다.

27일 방송된 MBN 예능 프로그램 '디즈이즈 현무로드'에서는 전현무와 이준의 베트남 다낭 여행이 그려졌다.

27일 방송된 MBN 예능 프로그램 '디즈이즈 현무로드'에서는 전현무와 이준의 베트남 다낭 여행이 그려졌다. MBN 제공

이날 두 사람은 해산물 맛집을 찾았다. 이준은 "가리비 너무 맛있다. 조합을 진짜 잘한다"며 "베트남 음식이 한국 사람과 잘 맞는다"고 감탄했다.

이어 "지금 금요일 밤인데 맥주 마시는 사람들이 생각보다 없다. 술을 많이 안 먹는 분위기다. 한국도 MZ는 술을 잘 안 먹는다고 한다"고 말했다.

이에 전현무는 "요즘 애들은 술 먹고 몽롱한 상태를 싫어한다고 한다. 난 두 잔이면 취한다"고 말했고, 이준은 "대상을 타고 진짜 기쁜 날이다. 그때도 안 마시냐"고 물었다.

전현무는 "그때는 주변에서 마시라고 하지 않냐. 그럼 몇 잔 마시고 버린 후 술 취한 연기를 한다"며 바로 술 취한 연기를 선보였다.

그러면서 "매니저가 오고 차 문이 닫히는 순간 '매니저, 가자' 한다. 나 연기 장난 아니다. 이 연기 잘 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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