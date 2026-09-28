‘감자로 똘똘 뭉쳐!’…강릉 4개 대학생 600명 ‘감자대전’ 눈길

강릉지역 4개 대학 학생 600여명이 ‘감자’로 똘똘 뭉쳐 체육대화를 비롯해 다양한 문화 행사를 펼친다. 사진은 '감자대전' 리플렛. 강원대학교 강릉캠퍼스

강릉지역 4개 대학 학생 600여명이 ‘감자’를 앞세워 한자리에 모여 체육대회를 비롯해 다양한 문화 행사를 펼친다.

‘으깨져도 뭉치고 거침없이 뒤집어라’를 슬로건으로 내건 이번 행사는 대학 간 교류와 협력을 확대하고 학생들의 공동체 의식과 화합을 높이기 위해 마련됐다.

강원대학교 강릉캠퍼스는 오는 29일 강원대 강릉캠퍼스 대운동장과 해람문화관, 체육관 일대에서 ‘제1회 강릉시 4개 대학 연합 한마음 체육대회: 감자대전’을 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 강릉시 대학 총학생회 협의회가 주최하고 각 대학 학생자치기구가 주관한다. 강원대 강릉캠퍼스와 가톨릭관동대, 강릉영동대, 강원도립대 등 강릉지역 4개 대학 구성원 간 교류와 협력을 확대하기 위해 마련됐다.

이번 대회에는 4개 대학 재학생 600여명이 참가한다.

축구, 피구, 계주, 전략줄다리기 등 4개 종목에서 대학별 경쟁이 펼쳐진다.

체육대회와 함께 대학별 특화 이벤트 체험 부스와 4개 대학 연합 동아리 문화공연, 학생들의 소통과 화합을 위한 프로그램도 마련된다.

이번 행사는 강릉시의 지원 아래 대학과 지자체가 함께 준비했다. 대학 구성원의 공동체 의식을 높이고 강릉을 청년이 찾고 머무는 대학도시로 조성해 지역 정주 여건 개선과 지역 활성화에 기여한다는 취지다.

강릉시 대학 총학생회 협의회 관계자는 “이번 감자대전을 계기로 대학 간 상생 협력을 강화하고, 강릉이 청년들이 찾아와 정주하고 싶은 열린 대학도시로 발전하는 데 청년들이 앞장서겠다”고 말했다.

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