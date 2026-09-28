국가철도공단, 하반기 신입∙경력 총184명 채용…10월 7일 접수 마감

국가철도공단이 올해 하반기 신입∙경력직원 103명과 청년 인턴 80명 등 총 184명을 채용한다고 28일 밝혔다.

철도공단은 “이번 채용에서 청년층의 취업 기회를 넓히는 동시에 법률과 세무, 노무 분야의 전문 역량을 강화하기 위한 경력직 선발과 장애, 보훈 전형 등 사회 형평적 채용을 병행한다”고 말했다.

대전 동구에 위치한 국가철도공단 본사 전경. 공단 제공

채용 분야별 규모는 △대졸 수준 46명(사무∙토목∙건축∙전기∙통신∙기계) △장애 4명(사무∙토목∙전기∙기계) △보훈 6명(사무∙토목∙건축∙전기) △고졸 11명(사무∙토목∙건축∙전기∙기계) △경력직 12명 △실무직 24명(국가중요시서설 방호∙시설관리∙미화) △계약직 1명(국가 R&D 위촉연구원) △체험형 청년인턴 80명이다.

공단은 준고령자와 고령자 우선 직종인 국가중요시설 방호와 미화 분야 채용을 통해 고령층의 고용기회 확대에도 나선다. 입사지원서는 30일부터 다음달 7일까지 공단 채용 홈페이지에서 접수하면 된다. 서류와 필기, 면접전형을 거쳐 12월 중 최종합격자를 발표할 예정이다.

정진혁 국가철도공단 이사장은 “전문성과 혁신적 사고, 소통 역량과 열정을 갖춘 우수 인재와 분야별 전문가들의 적극 지원을 기대한다”고 말했다.

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