"기온 15℃ 밑돌면 어묵 잘 팔려"… GS25, 동절기 먹거리 2주 앞당겨 출시

GS25가 기온 하락에 따른 겨울철 간식 수요를 겨냥해 동절기 먹거리 판매 시점을 지난해보다 2주 앞당긴다.

GS리테일은 최근 3개년 즉석어묵 판매 데이터를 분석한 결과 평균기온이 15도 아래로 떨어진 날의 판매량이 15도를 넘은 날보다 74% 많았다고 28일 밝혔다. 20도 이상인 날과 비교하면 판매량은 최대 12배까지 늘었다. 평균기온이 15도 아래로 내려가는 10월부터 판매량이 급증하는 것으로 나타났다.

GS25가 기온 하락에 따른 겨울철 간식 수요를 겨냥해 동절기 먹거리 판매 시점을 지난해보다 2주 앞당긴다. 사진은 GS25에서 판매하는 즉석어묵.

이에 GS25는 다음 달 1일부터 전국 5000여개 점포에서 동절기 먹거리 운영을 본격화한다. 즉석어묵 출시 시점을 예년보다 약 2주 앞당기고 군고구마, 붕어빵, 구운계란 등 겨울철 대표 간식 할인 행사도 강화한다.

GS25는 부산 대표 어묵 브랜드 고래사어묵과 협업해 오리지널접사각, 더블접사각, 모둠어묵, 하얀접사각, 물떡, 야채봉꼬치 등 즉석어묵 6종을 선보인다. 대표 상품인 오리지널접사각은 1000원에 판매하며 더블접사각은 10월 한 달간 2+1 행사를 진행한다.

GS25에서 판매하는 군고구마.

군고구마와 감자구이는 카페25 아메리카노와 함께 구매하면 1000원을 할인하고 구운계란은 1+1, 붕어빵은 2+1 행사를 진행한다.

GS25 관계자는 “기온 하락과 함께 따뜻한 먹거리 수요가 뚜렷하게 늘어나는 만큼 올해는 동절기 상품 출시를 예년보다 앞당겼다”고 말했다.

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