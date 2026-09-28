경찰, 경무관 48명 인사…연고지 근무 배제 '향피제' 적용

경찰청은 28일 연고지 근무를 피하는 '향피제'(鄕避制)를 적용해 경무관 48명에 대한 승진·전보 인사를 단행했다. 향피제는 유착비리 등을 원천 차단하기 위한 조치다.



이번 인사 대상에는 경찰청 본청과 국가수사본부 주요 직위, 시도경찰청 부장급과 경찰서장 등이 포함됐다.

세종경찰청장과 제주경찰청 차장, 경기남부경찰청 광역수사단장도 인사 대상에 올랐다.

경찰. 연합뉴스

서울경찰청에서는 경무·치안정보·수사·범죄예방대응부장과 101경비단장, 관악·강서·송파경찰서장 등 8개 보직에 대한 발령이 이뤄졌다.



국가수사본부의 사이버수사심의관과 안보수사심의관, 경찰수사연수원장도 교체됐다.



경무관 승진자는 6명으로, 이들 중 4명은 서울강서경찰서장, 부산경찰청 생활안전부장, 인천경찰청 수사부장, 경북경찰청 수사부장 직무대리를 맡다가 같은 보직에 정식 발령됐다.



나머지 2명은 서울경찰청 수사부장과 충북경찰청 공공안전부장으로 자리를 옮겼다.



올해 4월부터 청와대 민정수석실에 파견돼 있던 배용석 경무관은 경찰청 치안정보국 치안정보심의관으로 발령됐다.

<연합>

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