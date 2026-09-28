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'52세 득남' 이한위, 이상민에 2세 계획 조언…"일단 저질러라"

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배우 이한위가 이상민에게 2세 계획에 대해 조언했다.

 

27일 방송된 MBN ‘알토란’에는 이한위가 출연했다.

 

이상민. MBN &#39;알토란&#39; 캡처
이상민. MBN '알토란' 캡처

방송에서 이한위는 첫째 딸이 19세, 둘째 딸이 17세, 막내 아들이 16세라는 이한위는 "'클레멘타인'에 그런 가사가 있다. 늙은 애비라고. 2살 어린 제 동생이 이제 할아버지다. 그게 바람직하고 이상적인 것"이라고 했다.

 

그는 "저는 이제 아이들이 이 지경이다. 특별히 말썽 피우는 건 없지만 질풍노도의 시기다. 아이들의 마음을 얻는 게 쉽지 않다"고 했다.

 

이한위는 "우리 집엔 저 말고 다 아이들이다. 아내도 19세 연하라 저한텐 아이”라며 “아무래도 제가 주민등록 말소가 제일 먼저 될 거 아니냐. 제가 떠나면 단란하게 지내라고 셋을 낳은 것”이라고 설명했다.

 

이상민은 "만약 제가 내년에 아이를 갖게 되면 선배님 기록을 깰 수 있는 거냐"고 물었다.

 

그러자 이한위는 "그런 생각하지 말고, 일단 저질러라. 숫자에 연연할수록 갑갑해진다. 막내가 대학 가는 건 내가 생각 안 한다"라고 말했다.

<뉴시스>


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