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노량진수산시장, 국내산 활 흰다리새우 할인행사…9월 30일부터

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김정환 기자 hwani89@segye.com

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노량진수산시장 흰다리새우 할인행사 포스터
노량진수산시장 흰다리새우 할인행사 포스터

수협노량진수산주식회사는 ‘노량진수산시장으로 어서오새우’ 행사에 이어, 올해도 오는 9월 30일부터 10월 4일까지 5일간 ‘제2회 국내산 (활)흰다리새우 할인행사’를 실시한다고 밝혔다.

 

추석 연휴 이후에도 고객들이 제철 수산물을 즐길 수 있도록 준비된 이번 행사에서는, 회사 측에 따르면 국내산 (활)흰다리새우(1kg/25~30미)를 시중가 대비 약 15% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

 

행사 기간 흰다리새우를 구매한 고객에게는 시장 내 회식당에서 이용 가능한 새우 찜 비용 무료 쿠폰을 제공한다.

 

회사 측에 따르면 이번 행사에는 노량진수산시장 내 (활)흰다리새우 취급 판매점 70개 점포가 참여하며, 행사 점포에는 참여 점포 안내 표지가 부착될 예정이다.

 

수협노량진수산 관계자는 “지난해 행사에 보내주신 고객들의 큰 관심과 성원에 힘입어 올해 두 번째 행사를 시장 종사자들과 한마음 한뜻으로 준비할 수 있었다”며 “추석 연휴가 끝난 뒤에도 노량진수산시장에서 제철을 맞은 싱싱한 국내산 흰다리새우와 함께 풍성한 가을의 맛을 느껴보시길 바란다”고 밝혔다.


김정환 기자 hwani89@segye.com 기자페이지 바로가기

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