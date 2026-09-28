후이즈, ‘Super DNS 트래픽 매니저’ 출시…멀티 클라우드 트래픽 분산

사진=후이즈 제공

도메인·비즈니스 솔루션 전문기업 후이즈(공동대표이사 정지훈·우희문)가 멀티 클라우드와 복수 데이터센터 환경에서 트래픽을 분산·관리하는 지능형 부하 분산 서비스 ‘Super DNS 트래픽 매니저’를 출시했다고 28일 밝혔다.

‘Super DNS 트래픽 매니저’는 글로벌 클라우드·보안 기업 아카마이(Akamai)의 분산 네트워크 컴퓨팅 플랫폼 기반 GSLB(Global Server Load Balancing, 글로벌 서버 부하 분산) 서비스다. 여러 데이터센터와 클라우드에 분산된 서버의 상태와 전 세계 인터넷 환경을 실시간으로 분석해 사용자 요청을 적절한 서버나 데이터센터로 자동 연결하며, 특정 데이터센터나 서버에 장애가 발생하면 정상 작동 중인 다른 경로로 자동 전환해 서비스 연속성을 높인다.

분산된 서버 가운데 정상적으로 동작하는 경로를 자동으로 선택하는 방식은 데이터센터 장애뿐 아니라 개별 서버 장애 상황에서도 동일하게 적용된다고 회사 측은 설명했다.

별도 장비를 구입하거나 설치할 필요가 없는 것도 특징이다. 이용 중인 데이터센터와 클라우드 인프라에 서비스를 적용할 수 있으며, 후이즈가 도입 환경 분석부터 설정까지 전문 기술 지원을 1:1로 제공한다. 후이즈는 금융·전자상거래·공공기관·게임 등 대규모 트래픽을 처리하는 서비스 운영자를 주요 대상으로 공급할 계획이다.

후이즈는 앞서 DDoS 공격을 방어하고 회사 측이 가동률 100% 보장을 내걸고 운영 중인 클라우드 네임서버 ‘Super DNS’를 공급해 왔다. 후이즈에 따르면 국세청, 대검찰청 등 정부·공공기관에도 해당 서비스를 공급했다.

이번 트래픽 매니저 출시로 후이즈는 DNS(Domain Name System) 보안·안정성을 넘어 애플리케이션과 웹 서비스의 성능과 가용성까지 관리하는 영역으로 ‘Super DNS’ 제품군을 확장했다.

정지훈 후이즈 공동대표이사는 “앱과 웹 서비스의 운영 인프라가 멀티 클라우드·복수 데이터센터 환경으로 전환되면서, 장애 발생 시 얼마나 빠르게 정상 경로로 전환하고 평상시 얼마나 효율적으로 트래픽을 분산하느냐가 고객 경험과 서비스 경쟁력을 좌우하는 중요 요소가 됐다”면서 “Super DNS 트래픽 매니저를 통해 기업이 복잡한 인프라를 추가 장비 투자 없이 안정적으로 운영하고, 사용자는 언제 어디서나 빠르고 안정적인 서비스를 누릴 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

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